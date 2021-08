Desde ahora, estudiantes de Enfermería Profesional del Instituto Superior Madre Teresa de Calcuta de San Francisco podrán acceder a las Becas Progresar, logrando así un aporte económico que les permitirá cursar la carrera sin costo.

Este beneficio se hará efectivo en los próximos días para los estudiantes que están en este momento cursando la carrera, y el año que viene para los nuevos estudiantes. En este último caso, el de los futuros estudiantes, las inscripciones a la carrera se abrirán en noviembre, lo que será informado oportunamente por la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) a través de sus cuentas en Facebook "ATSA San Francisco" e Instagram "@atsasf".

Cabe aclarar que habrá cupo limitados para los ingresantes.

Vale mencionar que la carrera seguirá teniendo costo, solo que aquel beneficiario de las Becas Progresas podrá utilizar este dinero para costearla. Es decir, que el estudiante cobrará la beca y con ello pagará después la cuota al instituto. Además de la beca, al estudiante se le entregará una mochila técnica con un set completo de instrumentos de trabajo de calidad que permitan un mejor y equitativo desarrollo de las prácticas profesionales, lo que podrá ser de utilidad también para la actividad laboral una vez graduado.

Cómo acceder a las becas

Mientras aquellas personas que ya están estudiando la carrera ya se inscribieron a las Becas Progresar, aquellos futuros estudiantes podrán hacerlo una vez abiertas las inscripciones a la carrera.

Para acceder a las becas deberán ingresar al sitio web https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/requisitos/progresar-enfermeria y hacer clic en "Inscripción".

Para anotarse, habrá que cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco (5) años de en el país y DNI.

- Ser mayor de 18 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin límite de edad.

- Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

- Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

- Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.

Con esa inscripción, luego se hará un entrecruzamiento de datos con Anses para confirmar que efectivamente la persona puede acceder a dichas becas. En tanto, la institución educativa luego deberá confirmar que la persona que solicitó el beneficio se inscribió a la carrera o ya cursa en ese lugar.

Actualmente, la beca ofrece desde 5 mil pesos a estudiantes de primer año; 6 mil, de segundo; 7 mil, de tercero; 8 mil, de cuarto; y 9 mil pesos a estudiantes de quinto año.

Consultas sobre la carrera

La carrera de Enfermería Profesional del Instituto Madre Teresa de Calcuta tiene una duración de tres años y se dicta en las instalaciones del CEDER, en Belgrano 2166. Interesados en efectuar más consultas, podrán dirigirse a ese lugar de lunes a viernes de 14 a 19. Allí podrán asesorarse acerca de los requisitos y de la documentación a presentar para inscribirse a la carrera.

La gestión

Hasta hace un tiempo las Becas Progresar alcanzaban únicamente a las escuelas públicas de Enfermería, no a las de gestión privada como el caso del Instituto Madre Teresa de Calcuta, pero a partir de un acuerdo entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad y el Ministerio de Educación, se extendió este beneficio.

La medida fue celebrada por ATSA, que fue el gremio que logro el acuerdo, desde donde la calificaron como un "logro increíble".

"Desde el Ministerio de Educación pudimos, en conjunto con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, integrar las becas Progresar en Enfermería. Esto significa que los estudiantes van a poder acceder a las becas que oscilan entre 5 mil y 8 mil pesos para estudiar de forma gratuita la carrera de Enfermería Profesional", había explicado Gabriela Sidler, titular de ATSA, días atrás.

"Siempre venimos hablando de la importancia de la educación y del acceso a los grupos más vulnerables, y la forma de igualarnos en una sociedad es con la educación. A partir de estas becas, los alumnos van a poder acceder no solamente a la cuestión monetaria, que oscila entre 5 mil y 8 mil pesos, dependiendo del avance que tengan en la carrera, sino que también tienen mochilas técnicas con todos los elementos necesarios para su práctica profesional. Es un logro increíble, estamos súper felices porque logramos que la ciudadanía pueda acceder a esta carrera tan importante y necesaria, como quedó demostrado en la pandemia. Esta gestión proviene de la Federación y del complemento de la gestión nuestra, estando codo a codo, tratando de lograr todos los objetivos, los requisitos necesarios, en conjunto con el Instituto Madre Teresa de Calcuta, que es el ente formador. Gracias a la Lic. Carla Gastaldi, la Lic. Claudia Arredondo y Verónica Borda Bossana, que es administrativa, porque sin este trabajo en equipo entre ellas y quien les habla hubiese sido imposible cumplimentar todo", había agregado.

A su vez, Sidler también había mencionado: "Volvemos a hacer hincapié en que el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros primero gestionamos, después logramos el objetivo y ahora lo comunicamos. Entonces no creamos falsas expectativas. Hace tiempo escuchábamos a un político que decía que la carrera tenía que ser gratuita. Nosotras estábamos gestionando eso, estábamos trabajando y hoy les decimos que van a poder acceder de forma gratuita a la carrera de Enfermería Profesional. Creo que eso pretende la ciudadanía y la población, que las gestiones se hagan y después se muestren los resultados y no que se haga público y después no se logre nada".