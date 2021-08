A través de una gestión de ATSA, estudiantes del Instituto Superior Madre Teresa de Calcuta podrán acceder a las Becas Progresar, logrando así que puedan cursar la carrera de Enfermería sin costo. La medida fue celebrada por el gremio, que la calificó como un "logro increíble".

"Desde el Ministerio de Educación pudimos, en conjunto con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, integrar las becas Progresar en Enfermería. Esto significa que los estudiantes van a poder acceder a las becas que oscilan entre 5 mil y 8 mil pesos para estudiar de forma gratuita la carrera de Enfermería Profesional", explicó Gabriela Sidler, titular de ATSA.

Sidler comentó que esto se hará efectivo a partir de este mismo mes para los estudiantes que están en este momento cursando la carrera y el año que viene, cuya inscripción se va a anunciar en noviembre, para los nuevos estudiantes.

"Siempre venimos hablando de la importancia de la educación y del acceso a los grupos más vulnerables, y la forma de igualarnos en una sociedad es con la educación. A partir de estas becas, los alumnos van a poder acceder no solamente a la cuestión monetaria, que oscila entre 5 mil y 8 mil pesos, dependiendo del avance que tengan en la carrera, sino que también tienen mochilas técnicas con todos los elementos necesarios para su práctica profesional. Es un logro increíble, estamos súper felices porque logramos que la ciudadanía pueda acceder a esta carrera tan importante y necesaria, como quedó demostrado en la pandemia", comentó la titular del gremio.

Seguidamente, agregó: "Esta gestión proviene de la Federación y del complemento de la gestión nuestra, estando codo a codo, tratando de lograr todos los objetivos, los requisitos necesarios, en conjunto con el Instituto Madre Teresa de Calcuta, que es el ente formador. Gracias a la Lic. Carla Gastaldi, la Lic. Claudia Arredondo y Verónica Borda Bossana, que es administrativa, porque sin este trabajo en equipo entre ellas y quien les habla hubiese sido imposible cumplimentar todo".

"Volvemos a hacer hincapié en que el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros primero gestionamos, después logramos el objetivo y ahora lo comunicamos. Entonces no creamos falsas expectativas. Hace tiempo escuchábamos a un político que decía que la carrera tenía que ser gratuita. Nosotras estábamos gestionando eso, estábamos trabajando y hoy les decimos que van a poder acceder de forma gratuita a la carrera de Enfermería Profesional. Creo que eso pretende la ciudadanía y la población, que las gestiones se hagan y después se muestren los resultados y no que se haga público y después no se logre nada", cerró.

Nuevo curso

Por otra parte, Sidler se refirió a la recomposición salarial recientemente lograda y a un nuevo curso que comenzará a dictarse: "Tenemos buenas noticias. Después de haber peleado por los salarios y haber logrado la recomposición, hoy estamos en condiciones de anunciar un curso de mucamo o mucama de establecimientos de salud. Conjuntamente con el Ministerio de Trabajo se hizo un convenio. Estos cursos son gratuitos, comienzan la semana que viene y ya tenemos a todos los inscriptos. Fundamentalmente son para para ciudadanos o ciudadanas que no estén trabajando en este momento. Es una oportunidad para poder capacitarse y lograr empleo en poco tiempo. Así que estamos sumamente halagados de haberlo logrado".