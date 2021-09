Barrio La Florida: perdieron todo en un incendio y piden ayuda para recuperarse

Una familia de barrio La Florida sufrió pérdidas totales en su vivienda de calle Esperanza al 400, luego de que allí se desatara un voraz incendio en la madrugada de este viernes.

Silvia, quien vive en la casa con su hijo y nieto de 13 años, pidió la colaboración de la ciudadanía ya que se le quemaron prendas de vestir y calzados, camas y colchones, la heladera, muebles, el televisor, entre otras cosas.

La mujer no sabía aun las causas del siniestro, y deslizó que podría haberse tratado de un hecho intencional, lo que está siendo investigado.

“No me quedó nada, se me quemó todo lo que es cocina y pieza. Afortunadamente la casa no explotó porque llegamos a correr la garrafa de lugar para que no la alcance el fuego.

Incendio voraz

Poco después de la 1 de este viernes, la vivienda tomó fuego, sobre todo en una habitación y empezó a expandirse.

Fuentes bomberiles informaron que se trató de un incendio generalizado y que hasta el lugar se llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco a cargo del subcomisario B. V. Ariel Ronconi.

Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con que la persona que habitaba el inmueble estaba ya fuera del mismo, mientras que había llamas generalizadas en el dormitorio y mucho humo.

Si bien los mayores daños se registraron en la habitación incendiada, producto de las altas temperaturas resultaron afectadas otras partes de la casa.