El nuevo sistema validador para entrega de medicamentos en farmacias de todo el país con la obra social PAMI “se está normalizando de a poco”, tras los graves problemas ocasionados desde su puesta en marcha el pasado 1 de noviembre. Así lo indicaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Francisco.

“Ayer hubo cierre y presentación, y se pudo realizar. Mucho mejor que cuando empezó”, explicó Nora Gagliano, presidenta de la entidad

Es que desde el inició el mes de noviembre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) implementó un nuevo sistema validador online para las recetas de los afiliados y entrega de medicamentos, pero desde entonces farmacias de todo el país alertaron de muchas dificultades y hasta la imposibilidad de trabajar con esta nueva herramienta informática.

La situación afectó también a farmacias de San Francisco y desde el Colegio de Farmacéuticos local explicaron que la entrega de medicamentos con el nuevo sistema estaba casi “paralizada”, subrayando que no era un problema provocado por las farmacias, ya que ni siquiera fueron consultadas del cambio.

Cambio de sistema

Gagliano explicó que hasta el 31 de octubre, las recetas digitales que enviaban los médicos al anterior sistema Farmapami permitían a las farmacias acceder a la lista de medicamentos cubiertos, consultar las coberturas y confirmar el costo que el afiliado debía abonar. “Podíamos ver todos los medicamentos de una receta y verificar qué cubría y cuánto. Muchos jubilados sabían cuál estaba cubierto al cien por ciento, cuál tenía que pagar y cuál no, una información clave en este contexto en el que la gente tiene dificultades para comprar sus medicamentos”, explicó Gagliano.

A fines de octubre, las farmacias fueron notificadas con poca antelación sobre el cambio a IMED, un sistema con el que ya gestionaban algunas validaciones de otras obras sociales y que es controlado por la empresa farmacéutica Farmalink. Según las autoridades del PAMI, la transición no debía afectar a los afiliados ni las coberturas, pero la situación en la práctica fue distinta. “El 1 de noviembre fue un caos; la gente llegaba a la farmacia y queríamos aclarar que el problema no era nuestro, pero el sistema nos decía que los medicamentos no tenían cobertura o nos aparecían mensajes de error”, comentó Gagliano.

Problemas de cobertura y falta de conexión

La farmacéutica detalló que IMED presentó no solo muchas dificultades de conexión, sino también que no reconocía coberturas, recetas anteriores ni les permitía imprimir comprobantes. Y muchas veces las farmacias ni siquiera pueden acceder al sistema para validar las recetas. "Es como si no pudieras entrar a internet. Te quedás sin poder hacer nada, y el sistema queda ‘clavado’ y no permite avanzar en el proceso de validación. Esto deja a las farmacias paralizadas y afecta directamente a los afiliados", afirmó.

“Esperamos que esta situación se normalice pronto porque es un caos, tanto para los jubilados como para las farmacias, que siempre pagamos los platos rotos", había resumido Gagliano.