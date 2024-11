Desde el viernes 1 de noviembre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) implementó un nuevo sistema validador online para las recetas de los afiliados y entrega de medicamentos, pero desde entonces farmacias de todo el país vienen alertando de muchas dificultades y hasta la imposibilidad de trabajar con esta nueva herramienta informática.

La situación afecta también a farmacias de San Francisco y la presidente del Colegio de Farmacéuticos local, Nora Gagliano, aseguró que la gestión y entrega de medicamentos con el nuevo sistema está casi “paralizada” y subrayó que no es un problema provocado por las farmacias, ya que ni siquiera fueron consultadas del cambio. “Muchas personas quedan sin sus medicamentos”; resumió la farmacéutica.

Asimismo, Gagliano mostró su preocupación porque desde el viernes pasado que se implementó el cambio, hasta el momento no han tenido respuestas del PAMI a reclamos ni información de cuándo y cómo se normalizaría la situación, que afecta en gran manera a los afiliados, ya que no les permite validar sus recetas o incluso no les aplica los descuentos.

Cambio de sistema

Gagliano explicó que hasta el 31 de octubre, las recetas digitales que enviaban los médicos al anterior sistema Farmapami permitían a las farmacias acceder a la lista de medicamentos cubiertos, consultar las coberturas y confirmar el costo que el afiliado debía abonar. “Podíamos ver todos los medicamentos de una receta y verificar qué cubría y cuánto. Muchos jubilados sabían cuál estaba cubierto al cien por ciento, cuál tenía que pagar y cuál no, una información clave en este contexto en el que la gente tiene dificultades para comprar sus medicamentos”, explicó Gagliano.

A fines de octubre, las farmacias fueron notificadas con poca antelación sobre el cambio a IMED, un sistema con el que ya gestionaban algunas validaciones de otras obras sociales y que es controlado por la empresa farmacéutica Farmalink. Según las autoridades del PAMI, la transición no debía afectar a los afiliados ni las coberturas, pero la situación en la práctica fue distinta. “El 1 de noviembre fue un caos; la gente llegaba a la farmacia y queríamos aclarar que el problema no era nuestro, pero el sistema nos decía que los medicamentos no tenían cobertura o nos aparecían mensajes de error”, comentó Gagliano.

Problemas de cobertura y falta de conexión

La farmacéutica detalló que IMED tiene no solo muchas dificultades de conexión, sino también que no reconoce coberturas, recetas anteriores ni les permite imprimir comprobantes. Y muchas veces las farmacias ni siquiera pueden acceder al sistema para validar las recetas. "Es como si no pudieras entrar a internet. Te quedás sin poder hacer nada, y el sistema queda ‘clavado’ y no permite avanzar en el proceso de validación. Esto deja a las farmacias paralizadas y afecta directamente a los afiliados", afirmó.

Además, explicó que, cuando se logra completar la validación, el sistema debería permitir la impresión de un comprobante llamado OPF, que detalla los datos de la receta, el precio del medicamento y la cobertura. Sin embargo, Gagliano mencionó que en muchos casos IMED autoriza la receta pero no permite imprimir el comprobante, lo cual impide cobrar por el medicamento y deja el trámite sin efecto. “Si no se puede imprimir, la receta no se puede presentar, y eso afecta la gestión de los pagos y la documentación en la farmacia”, señaló.

Otro de los problemas que surgieron es la pérdida de recetas en el sistema, un inconveniente que no ocurría con Farmapami. Según Gagliano, antes los médicos podían hacer recetas digitales cada tres meses y estas permanecían en el sistema de validación. Sin embargo, ahora los afiliados se encuentran en la farmacia con que sus recetas “no aparecen en el sistema”, y esto genera más trámites y desplazamientos al PAMI para que las recetas sean reactivadas.

Impacto en los medicamentos para diabetes y otros tratamientos

Otro de los aspectos más preocupantes que destaca Gagliano es que el sistema IMED no reconoce el plan de cobertura del cien por ciento para personas con diabetes, por ejemplo. “Hay medicamentos para la diabetes que las farmacias no pueden validar con el cien por ciento de cobertura, y cuando intentan autorizarlo, les aparece como medicamento sin cobertura”, comentó.

Ante esta situación, los afiliados deben acudir nuevamente al PAMI para que vuelvan a cargar la receta en el sistema, un trámite que complica a personas mayores y a quienes no tienen fácil acceso al transporte.

La dirigente farmacéutica también criticó la falta de coordinación y de comunicación con las farmacias antes de implementar este cambio. “Nosotros no somos partícipes de estas decisiones, nos enteramos por terceros y luego tenemos que explicarles a los afiliados, que muchas veces son personas que conocemos del barrio y que confían en nosotros para acceder a sus tratamientos”, lamentó.

Reclamos y gestiones a nivel nacional

Por otra parte, aseguró que las líneas de teléfono se encuentran saturadas por las quejas de las farmacias. En este sentido, el Colegio está recopilando los problemas que reportan las farmacias para enviar la información al PAMI y solicitar una solución a estos inconvenientes. “Las farmacias nos mandan cada problema y nosotros lo estamos remitiendo al PAMI para que alguien haga algo, pero los problemas siguen sumando y esto afecta tanto a las farmacias como a los afiliados”, sostuvo Gagliano.

“Esperamos que esta situación se normalice pronto porque es un caos, tanto para los jubilados como para las farmacias, que siempre pagamos los platos rotos", concluyó Gagliano.