Una de las charlas más atractivas en la última jornada de la Feria del Libro de San Francisco 2024 fue la del humorista y dibujante Tute (Juan Matías Loiseau), quien dialogó sobre su trayectoria, su creatividad y el legado familiar que lo impulsó a dedicarse al humor gráfico.

Hijo del famoso humorista Caloi, creador de “Clemente”, Tute recordó con humor cómo desde pequeño se involucró en el mundo del dibujo. “Clemente estaba en la cresta de la ola de popularidad, y en la escuela todos me pedían un dibujo o me preguntaban si era el hijo de Caloi. Tanto insistían que hubo un tiempo en que decía que no, que era el hijo de Tabaré. Total, a Tabaré no lo junaba nadie”, comentó entre risas.

“Después le llegaban los pedidos de mis hermanos y míos a mi viejo todas las noches para que hiciera los clementes que después llevábamos al otro día a la escuela. En un momento mi viejo se cansó de hacer tantos clementes para todo el mundo entonces ya los dibujaba yo. Al principio yo los dibujaba y él rellenaba los globos con la dedicatoria y después ya los dibujaba enteramente yo”, contó.

“Así que hay muchos Clemente truchos de aquella época dando vueltas”, bromeó.

Tute recordó cómo fue desarrollando su propio estilo, al tiempo que aprendía el oficio de manera natural. “Veía a mi viejo hacer todo el proceso, desde pensar la idea hasta entregarla en Clarín. Lo acompañaba, veía cómo depositaba la tira en una cajita con un sistema de roldana que la bajaba a la diagramación. Yo la ponía en la cajita y la bajaba. Después veíamos cómo se imprimía el diario y hasta cómo cargaban los camiones para el interior, que eran los primeros en salir".

“Yo ya dibujaba igual que mi viejo y lo que me di cuenta en la adolescencia cuando tuve que ver si realmente podía dedicarme a esto, al humor gráfico, que era para lo que yo sentía que me había preparado toda la vida y que era mi sueño, que yo veía a mi viejo hacer todo el proceso y había vivido ya todo el proceso del humor gráfico de una manera natural”, contó.

"No es que yo estaba ahí aprendiendo y él dándome clases como un maestro. No, simplemente yo veía todos los días a mi viejo. Cuando llegó el momento de decidir si yo también quería dedicarme al dibujo, me di cuenta de que ya sabía todo el proceso sin darme cuenta, solo de ver a mi viejo todos los días”, explicó.

Además de hablar de su carrera como dibujante y humorista gráfico, Tute compartió su incursión en la música con su disco Canciones dibujadas, un terreno que lo apasiona aunque, como admitió, no sabe cantar ni tocar la guitarra. “Me dieron ganas de hacer canciones, pero no sé cantar ni tocar la guitarra.Bastante atorrante soy que hice las canciones tarareando en un teléfono y después llevándoles la música para que bajaran al instrumento. Luego invité a amigos cantantes y a otros que no conocía para que interpretaran las canciones en el disco que produje con Juan Blas Caballero”, explicó. También destacó que cada tema se acompañó de un videoclip animado, realizado por diferentes dibujantes y animadores.

Finalmente, Tute también habló de su programa “Tutelandia”, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a destacados artistas argentinos de diferentes disciplinas, como el pintor Guillermo Roux y el escritor Alejandro Dolina. Para él, la experiencia fue un espacio de diálogo que le permitió acercarse a figuras que admira: “Me daba el gusto de poder hablar largo y tendido con artistas que me interesan y de los que quería aprender”, concluyó.