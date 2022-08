Este jueves por la tarde asumió la nueva cúpula de la Departamental San Justo que estará encabezada por el comisario inspector Cristian Gómez -ex jefe del ETER-, secundado por el también comisario inspector Alejandro Zárate -ex oficial de la ciudad de Córdoba-.

El acto se desarrolló en la jefatura policial y contó con las autoridades del Ministerio Público Fiscal, el intendente Damián Bernarte y el director de las Departamentales Norte, el comisario mayor Marcos Derfler, quien encabezó el acto. También estuvieron presentes representantes de centros vecinales y ex comisarios retirados.

"Asumir este desafío para mí es todo un honor, agradezco a la jefatura de Policía que confió en mí. Venir a una Departamental como la de San Justo realmente distingue, dentro de las direcciones generales de la departamentales norte es una de las más importantes, espero estar a la altura de las circunstancias, espero cumplir todas las expectativas de este cargo con el cual me han honrado, agradezco y quedo totalmente a disposición de todos desde este momento. Voy a trabajar como siempre me caractericé en estos años con las mejores ganas con todo y vengo con mucha ilusión a dejar todo lo mejor de mí como me enseñaron mis padres, así que muchas gracias", expresó Gómez.

Gómez llega a San Francisco tras casi 16 años trabajando en el ETER en distintos destinos, tres de ellos como jefe. Además, se desempeñó en protección de testigos, jueces y fiscales. Por su parte, Zárate se desempeñaba como oficial superior con tareas operativas en el microcentro de Córdoba capital.

"Bienvenido a la ciudad más linda"

Por su parte, el intendente Damián Bernarte también estuvo presente para recibir al nuevo jefe y brindó algunas palabras tras la asunción después de agradecer y destacar el desempeño de Berardo.

"Darles la bienvenida a la ciudad más linda del mundo, decirles que aquí estaremos a disposición para el trabajo conjunto en la seguridad con la certeza de que la decisión ha sido la correcta y que a partir de los valores que Pablo deja instalados aquí podremos sin dudas construir condiciones de vida apropiadas para los vecinos del Departamento y los vecinos de San Francisco. Vamos a estar siempre dispuestos a acompañar, a aportar en mi caso personal algo de lo que hemos vivido en 25 años de profesión transitando los pasillos de la Fiscalía y de las Cámaras, teniendo también una mirada sobre nuestra realidad que ponemos a disposición para trabajar juntos", indicó el intentente.

Derfler explicó que la salida de Berardo -de casi 30 años de carrera en la fuerza- fue "por un ciclo cumplido y aspectos de índole netamente personal, por los cuales la Jefatura de Policía la ha comprendido, la ha valorado y acompañamos, en tal sentido respetamos esta decisión y dejo el mensaje del ministro, la jefa de Policía, el subjefe y todo el estado mayor conjuntamente con el subdirector general que me acompaña, el comisario mayor José Mansilla".

"Si hay algo que has volcado es la lealtad y tu don de buena gente, quienes somos del interior reconocemos y valoramos mucho eso", agregó Derfler.

Berardo hizo uso de licencia y expresó: "Me siento un poco triste y a la vez feliz porque se termina una etapa, pero empieza otra, es cierto que en lo personal hace ya un par de años he tenido que atravesar por una situación difícil y hoy me toca elegir, fue consensuado y el Estado mayor me supo entender en mi decisión. Me voy contento de haber llegado al tope de la carrera policial desde destacamentos, subcomisarias, comisaria, jefe de zona, fui subdirector de la Departamental y casi dos años director. Me he sentido muy cómodo, he sentido el apoyo de todos siempre. Una nueva etapa viene, llevo desde los 17 años en la fuerza, entré con 17 años y casi 30 años no es poco, a descansar ahora y a dedicarse a mis hijos. Agradecerles y sigo a disposición de todos para lo que necesiten"

Por otro lado, Derfler también comentó que el ahora ex segundo jefe de la Departamental San Justo, el Comisario Ariel Salguero, va a continuar trabajando en la misma función pero en la jefatura de la Departamental Río Primero.