El fallecimiento de un hombre de 44 años en la tarde de este sábado en San Francisco, que se descompensó mientras participaba de un partido de fútbol en un torneo amateur de la ciudad, volvió a poner en agenda la importancia de contar con el apto físico para participar de actividades deportivas.

Dejando los detalles del caso en particular de lado, ya que no trascendieron mayores detalles acerca de lo acontecido en este hecho puntualmente, el médico deportólogo Sergio Vidal habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 acerca de la relevancia que tienen estos controles y cómo y con qué frecuencia debieran hacerse.

Así, el profesional empezó aclarando que un examen médico no exime a la persona de padecer alguna complicación.

Aclarado esto, hizo hincapié en que los controles médicos debieran ser una responsabilidad individual. "Si el deportista es mayor de edad, debería preocuparse por tener medianamente algún grado de tranquilidad, todos los años hacerse un chequeo, minimizamos los riesgos. Y en los menores de edad, los papás deberían ser los que se preocupan de que antes de que su hijo empiece con una actividad deportiva vaya a su médico de cabecera o a un especialista en el tema para que se haga un chequeo mínimo e indispensable", dijo.

En el caso de personas que participen de mediana y alta competencia, deberán contar con un Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia (EMMAC), explicó Vidal, que consiste en un examen físico-clínico con orientación deportiva completo y, consta además de diversos estudios complementarios de acuerdo a la edad del deportista. El mismo es realizado únicamente por un médico autorizado por la Agencia Córdoba Deportes.

"En nuestra provincia tenemos la suerte de que desde la Agencia Córdoba Deportes haya un protocolo organizado donde se estipula cuáles son los exámenes que debe hacerse cada deportista y a cada edad. Esto no está hecho al azar. Los médicos que lo pueden hacer son médicos que están autorizados, porque nosotros tenemos capacitaciones obligatorias todos los meses donde se van actualizando temas. El EMMAC no lo puede hacer cualquier médico, lo cual no quiere decir que cualquier persona pueda ir a cualquier médico", aclaró Vidal.

Seguidamente, se refirió a la relevancia de la responsabilidad ante el apto físico: "Lo que es importante es que todos empecemos a tomar conciencia y a ser un poco más responsable respecto de los famosos certificados de favor, los médicos y los deportistas.

Luego de enumerar los exámenes principales a los que debería someterse un deportista, se refirió a la importancia anamnesis, es decir a la información recopilada por un especialista de la salud: "Eso ya te da un panorama bastante amplio y minimiza en un alto porcentaje los riesgos".

Sobre el final comentó qué sucede con los deportistas que padecieron Covid-19 y si los mismos deben someterse a otros estudios específicos.

"Hoy ya sabemos bastante haciéndole una buena anamnesis, sabiendo si el paciente tuvo síntomas o no tuvo síntomas, si estuvo internado o no estuvo internado, y cómo se siente cuando inicia la práctica. Creo que los protocolos que venimos manejando normalmente son aplicables al paciente post covid", cerró.