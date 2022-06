Trabajar en medidas de prevención de accidentes y delitos viales es fundamental para bajar la siniestralidad en esta región, que constantemente se ve golpeada por accidentes que enlutan a la comunidad. Pero cuando los choques ocurren, es vital que se utilicen las medidas de seguridad pasivas de los vehículos.

Esta situación volvió a quedar expuesta semanas atrás cuando se registró un accidente fatal cerca de San Francisco, donde el conductor del vehículo siniestrado llevaba colocado el cinturón de seguridad y resultó prácticamente ileso. Lamentablemente, según informaron desde servicios de emergencia, el acompañante no lo tenía puesto y falleció en el acto.

Esta es solo una muestra más de la importancia de utilizar las medidas de seguridad correctamente entre tantas otras.

“En la ciudad se usa poco. Muchos piensan que por ser distancias cortas o velocidades menores no es necesario, pero la realidad es que es cuando es más importante. En las velocidades promedios de los desplazamientos en la ciudad, aumenta su eficacia”, sostuvo el abogado especialista en tránsito Pablo Giaccone.

A la vez, detalló que el cinturón retiene el cuerpo del usuario y reduce la velocidad inercial que este tiene dentro del vehículo (si el auto va a 50 Km/H, todo lo que hay dentro del auto va a esa velocidad).

Según detalló Giaccone, con esa reducción de la velocidad se logran tres puntos muy importantes:

1- Amortigua la desaceleración del cuerpo, que no sea tan brusca.

2- Impide o reduce la fuerza del impacto del pasajero con otros elementos del vehículo como el volante, el tablero, los asientos u otros ocupantes.

3- Impide que en caso de vuelco o fuerte impacto, los pasajeros salgan proyectados fuera del vehículo.

-¿Por qué es importante el cinturón de seguridad?

El cinturón es la principal y más importante medida de seguridad pasiva con la que cuentan los vehículos. Cuando decimos seguridad pasiva hacemos referencia a los sistemas o medidas empleados para proteger a los ocupantes del vehículo contra lesiones o para reducir sus consecuencias una vez que se ha producido el accidente. No impide el siniestro, sino que trata de mitigar sus consecuencias.

-¿En qué casos te protege?

A grandes rasgos, lo que hace es retener el cuerpo del usuario y que se reduzca la velocidad inercial que este tiene dentro del vehículo. Con esa reducción/absorción de la velocidad logra amortiguar la desaceleración del cuerpo, que no sea tan brusca; también impide o reduce la fuerza del impacto del pasajero con otros elementos del vehículo u otros ocupantes; y además impide que en caso de vuelco o fuerte impacto, los pasajeros salgan proyectados fuera del vehículo.

-¿Cumple la misma función que el airbag?

No es reemplazado por el airbag, sino que siempre son complementarios. El cinturón sigue reduciendo la velocidad que lleva el cuerpo por la inercia y el airbag absorbe otra parte de esa energía y evita un impacto contra los elementos rígidos del interior del auto. Cuando no se lleva el cinturón abrochado, el airbag puede tener consecuencias negativas, como todo lo que se utiliza mal.

-¿El apoya cabeza también es para prevención?

Sí, el cinturón de seguridad se complementa con el apoya cabeza, elemento que muchos asocian al confort, pero que cumple un rol importante en la seguridad pasiva y es la de prevenir lesiones cervicales disminuyendo el movimiento relativo entre la cabeza y el torso, evitando la contracción y extensión excesiva del cuello (latigazo).

-¿Hay estadísticas en torno a cómo cambiaron las lesiones gracias al uso del cinturón?

Todos los beneficios de su correcto uso están comprobados. El cinturón reduce las posibilidades de salir expulsado del vehículo y sufrir heridas fatales entre un 40% y 65%. En los asientos traseros, esta reducción va del 25% hasta el 75%.

-¿En la ciudad se usa poco?

- Sí. Es cierto que se nota un aumento en su uso pero no estamos hablando de la totalidad ni de una gran mayoría. Muchos piensan que por ser distancias cortas o velocidades menores no es necesario, pero la realidad es que es cuando es más importante. En las velocidades promedios de los desplazamientos en la ciudad, aumenta su eficacia. Tengamos en cuenta que a una velocidad aproximada de 20 kilómetros y un impacto o frenada brusca, podemos salir lanzados contra el volante, el parabrisas y el tablero con una fuerza que equivale a seis veces nuestro peso. Es decir se pueden sufrir todo tipo lesiones, incluso fatales por no usar el cinturón en la ciudad.

-¿Cuáles son las multas por no usar cinturón en ciudad y rutas cordobesas?

En cuanto a los controles, que todos los ocupantes del vehículo circulen con el cinturón de seguridad es una de las cuestiones a verificar por parte de la Policía Caminera en las rutas de la provincia. Se hace prácticamente cada vez que se detiene un vehículo. En la ciudad esta menos instalado su uso y también hay un menor control. Hace unos años hubo una campaña de controles de tránsito en donde se sancionaba a los usuarios por el no uso y mucha gente pensó que en ese momento fue que se volvió obligatorio siendo que ya lo era desde antes pero no se exigía. Las multas aplicadas por la Policía Caminera varían desde 100 a 200 UF (cada unidad fija tiene el valor del litro de nafta) y significan perder entre 2 y 5 puntos de la licencia de conducir.

Cómo usar correctamente el cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad debe estar ajustado al cuerpo. No se deben utilizar pinzas para que no apriete a la persona, ni vestir abrigos grandes o de poner nada debajo del cinturón, porque no sujetará bien el cuerpo en caso de impacto.

La parte superior de la cinta debe pasar entre el cuello y el hombro –nunca en el cuello-. La banda debe situarse en el centro del pecho y la parte inferior de la cinta debe apoyar sobre la cadera –por debajo del abdomen, nunca sobre él-. Tampoco se deben usar almohadones u otros elementos sobre el asiento ya que la capacidad de retención se verá alterada y aumentará el riesgo de sufrir el efecto submarino (el cuerpo se podrá deslizar por debajo de la banda abdominal del cinturón). Además, lo más aconsejable para garantizar el buen funcionamiento del cinturón de seguridad es situar el asiento casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado, así se evita el efecto submarino.

Cómo usar el cinturón de seguridad en embarazadas

Las mujeres embarazadas también están obligadas a viajar en auto con el cinturón de seguridad puesto. Siguiendo las recomendaciones anteriores pero también teniendo en cuanta que el cinturón no debe situarse sobre la zona del abdomen, sino rodearlo.

Para el caso de los niños menores, el uso de cinturón se reemplaza con las sillitas acordes a su edad y tamaño.