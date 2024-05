Analía Ludueña ganó el premio al mejor stand y sueña con participar en grandes ferias

El pasado fin de semana, Analia Ludueña (45), reconocida artesana de la ciudad, se alzó con el premio al mejor stand en la 13° Feria Nacional de Artesanías y Manualidades de San Francisco y ese reconocimiento la lleva a soñar con poder mostrar su arte en grades exposiciones del país. “Sería un sueño para mí”, le confesó a El Periódico.

Analia, quien ha dedicado más de 20 años a las artesanías, cuenta con el incondicional apoyo de su madre Elvira. "Empecé haciendo distintos tipos de artesanías, lo último es pintura en vidrio. Empecé de muy joven a pintar, a hacer tarjetas españolas, pintaba en tela, cuando era chica tejía, así que ya pasé por todo", compartió con El Periódico.

Este premio llegó después de más de 13 años de participación incondicional en dicha ferias. En el proceso de armado de su stand, recibió la ayuda invaluable de su madre, Elvira, sus hermanas, Karina y Daniela y su sobrina, Delfina. "El apoyo de la familia es incondicional, porque si no, sola con mi mamá no podríamos ir", afirmó.

Siempre con el arte

De pequeña, Analia padeció artritis reumatoidea juvenil, una condición que se manifestó cuando tenía apenas 5 años y debido a las limitaciones en los tratamientos disponibles hace 40 años, la mujer perdió la capacidad de caminar. "La artritis es una inflamación de las articulaciones, entonces, si uno no la trata con la medicación adecuada y con rehabilitación, se van deformando las articulaciones y los huesos. Lamentablemente en aquella época no dimos con los profesionales adecuados y me tuve que resignar, pero siempre dando batalla", relató.

Desde temprana edad descubrió su pasión por el arte, no como una terapia, sino como una vocación. "Nunca vi al arte como una terapia, es algo que a mí me gustaba hacer. Me gustaba pintar y fui a aprender, hice por muchos años bijouterie. A la artesanía la busqué porque me gustaba, no porque tenía que hacer una terapia o porque me mandaban", explicó.

Tras varios años de participar de ferias y eventos, Analía recibió con gratitud un reconocimiento y anhela poder seguir creciendo en su arte: "Me gustaría tener más dinero para invertir en maquinaria y materiales. Pero los créditos tenés que ser monotributista y todavía nunca pude acceder a ninguno de ellos. Sería bueno que tengan algún crédito especial para personas con discapacidad, para que podamos crecer", expresó.

A su vez, contó que uno de sus sueños sería participar en Feriar – la Feria Internacional de Artesanías en Córdoba-, una de las exposiciones más grandes y prestigiosas del país: "Ojalá alguna vez se pueda dar", expresó con esperanza.