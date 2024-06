Sigue la conmoción por la muerte de Diego Alejandro Cavalo de 31 años, a quien le dispararon con un arma de fuego en Arroyito. El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 7 de la mañana cuando iba en un automóvil con dos acompañantes.

El crimen tuvo lugar en la intersección de la avenida Mariano Moreno a metros de Castro Barros. A pesar de estar herido, el jefe de Zona 3, comisario Fernando Bazán, informó que no murió allí sino que Cavalo continuó manejando hasta La Tordilla, el pueblo donde residía y en esa localidad a los pocos minutos lo encontraron sin vida dentro del auto.

Poco después se conocieron los primeros detalles, el comisario señaló que la causa de la muerte fueron disparos con un arma de fuego pero no indicarán cuáles hasta tanto no esté más avanzada la investigación.

“El vehículo de la víctima fue encontrado en La Tordilla con el cuerpo del joven dentro sin vida. Se le dio aviso a la policía de La Tordilla y por la investigación se conoció que tenía vinculación con el hecho sucedido en Arroyito. Era un hecho que continuaba de lo ocurrido aquí. A los pocos minutos se conoció en La Tordilla del hallazgo de la persona sin vida en el auto”, dijo Bazan a Canal 3 Arroyito.

Detenidos y móvil

Asimismo se detuvo a dos personas que iban en una camioneta y estaban en el momento que se le disparó al joven de 31 años. No obstante, no serían los autores ya que por el contrario aun no ha sido esclarecido el grado de participación y tampoco declararon ante la Fiscalía.

“Las causas del fallecimiento fueron las heridas, hay varias hipótesis que se están trabajando como posibles móviles, pero no está claro. El móvil está investigando y manejamos muchas hipótesis en lo que tiene que ver con el contexto anterior y posterior de lo sucedido, pero no conocemos qué sucedió previamente con certeza”, añadió.

“Hay una persona prófuga que tiene pedido de captura y trabajamos para identificar su paradero. En principio se investiga que tuvo una participación activa, pero queda esclarecer la vinculación con los dos detenidos y se trata de establecer la conexión con el hecho”, aseguró Bazán.

Vale aclarar que el cuerpo de Cavalo fue hallado rápidamente porque las mismas personas que iban con él en el auto dieron aviso a la Policía, pero al momento de arribar ya había fallecido.

Allanamientos

La Fiscalía ordenó allanamientos en las últimas horas y se han incautado varios vehículos que podrían estar relacionados con el ataque, incluyendo la camioneta VW Amarok, una moto Honda Tornado, una camioneta Ford Kuga Titanium y un teléfono celular, entre otros elementos.

También se encontraron cuatro vainas calibre 9 milímetros servidas en la esquina de Mariano Moreno y Castro Barros en Arroyito como parte de las pruebas recopiladas en la investigación.

Con información de La Voz del Interior y Canal Tres Arroyito.