Alumnos y docentes del Ipet 50 se capacitan para ser la primera institución cardioprotegida

El Ipet N° 50, "Ing. Emilio F. Olmos" será el primer establecimiento educativo cardioprotegido de San Francisco ya que, dese la semana pasada, toda su comunidad, estudiantes, docentes y personal no docente, comenzaron a capacitarse en técnicas de rehabilitación cardiopulmonar (RCP).

Esta importante iniciativa se llevó adelante gracias a la gestión del Centro de Estudiantes de la institución. Por ello, desde la semana pasada, integrantes de la Asociación Civil Kevin comenzaron a brindar sus charlas teórico-prácticas a más de mil personas.

El director del establecimiento Jorge Tomé Seif, explicó a El Periódico en qué consiste dicha capacitación, además de la importancia que representa para la institución ser el primer establecimiento educativo cardioprotegido: “Significa que la comunidad completa de la escuela habrá adquirido los conocimientos básicos para poder intervenir en caso de detectar que una persona está sufriendo un paro cardíaco u otro tipo de situación. Además de adquirir nociones básicas sobre cómo se usa un desfibrilador”.

En este sentido, el directivo contó que el Ipet N° 50 ya cuenta con dos desfibriladores externo automáticos, uno en el campo de deportes y otro en el área del internado, que alberga a 110 estudiantes.

Pero, además, informó que la institución se encuentra gestionando la compra de un tercero para incorporar en el taller de la escuela.

"No habrá nadie en el establecimiento que no sepa cómo hacer RCP, se capacitará a más de mil personas entre alumnos, docentes y no docentes", remarcó Tomé Seif.

Y agregó: “Por un lado es una gran alegría tener esta capacitación pero significa también un compromiso importante de acción frente a posibles hechos de esa magnitud, en el que el tiempo de acción es fundamental para salvar una vida”. Para Tomé Seif, “estos conocimientos van más allá del establecimiento y nos servirán para la vida cotidiana, para que cuando surja una complicación o problema podamos estar lo mejor preparados posible”.