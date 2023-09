Alejandra Pomba, una inspiración sobre ruedas en la media maratón de San Francisco

La media maratón San Francisco Corre nos tiene acostumbrados a historias de atletas que tratan de desafiarse año a año para conseguir quedarse con los primeros puestos. Pero también nos regala relatos inspiradores que muestran la fuerza de otras personas que poseen alguna dificultad.

En este último grupo se encuentra Alejandra Pomba, una mujer de 45 años que tiene una discapacidad en una de sus piernas, pero aun así se preparó para enfrentar el desafío, junto a uno de sus hijos, y mostrar que la inclusión también está presente en la tradicional competencia.

Madre de cinco hijos y abuela, compartió su historia de vida con El Periódico. Contó que hace ocho años sufrió un accidente mientras iba en bicicleta a su trabajo. Un infortunado encuentro con un perro la llevó a una fractura en la rodilla que cambió su vida para siempre.

Esa lesión y un rechazo a la prótesis hizo que la rodilla quedara fija y que la mujer perdiera la capacidad de caminar sin ayuda. Desde entonces, solo puede apoyar la punta del pie y desplazarse con el apoyo de un andador.

“Iba a trabajar en bicicleta, me desempeñaba como personal de limpieza y se me cruzó un perro. Caí mal y con la mala fortuna que golpeé con la rodilla y desde entonces salió todo mal. Me pusieron una prótesis, luego la sacaron para hacer estudios y todo para peor. Quedé con la pierna doblada, rígida y solo puedo apoyar la punta del pie con mucha dificultad”, contó la mujer.

Aunque pudo haberse rendido, Alejandra siempre encontró la manera de afrontar su discapacidad y estar presente para su familia.

Una bici adaptada que le cambió la vida

Luego de varios años de tratar de sobrellevar su discapacidad con sus tareas diarias, la mujer tomó conocimiento de la existencia de la Fundación Jean Maggi de Córdoba y se anotó para poder conseguir una bicicleta adaptada que la ayude. También pidió asistencia a la Municipalidad de San Francisco y gracias a esta intervención el año pasado recibió el rodado que resultaría clave en su inclusión, su independencia y en una forma de retomar –asegura- “la normalidad de su vida”.

Aunque le costó adaptarse al principio, ahora se maneja con facilidad y realiza largos trayectos diariamente para realizar todo tipo de actividades, desde hacer los mandados, sus trámites y hasta visitar familiares en los puntos más distantes de la ciudad.

"Me costó adaptarme al principio porque se maneja con el movimiento de los brazos. La bici no tenía un buen apoyo para mi pierna lesionada, pero mi hijo y mi marido le hicieron unos ajustes y ahora voy para todos lados", dijo sonriendo.

Los hombres de la familia le colocaron un pedazo de planchuela para apoyar mejor su pierna -a la cual pintaron para que quede todo prolijo- y en la parte trasera diseñaron una especie de agarre para transportar su andador.

"Mi bici es fundamental para moverme", insistió. Y agregó: "En la parte trasera tengo un espacio para llevar mi caminador, me bajo y ando con él donde sea necesario. Voy a todos lados; si tengo que ir al centro a comprar algo, lo hago en mi bicicleta. Incluso hay personas que cuando me ven me paran para preguntarme cómo conseguí mi bici para algún familiar que tiene una discapacidad. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero ahora lo acepto como parte de mí".

Su primera maratón

A Alejandra la invitaron en varias ocasiones a participar de distintas actividades pero siempre se negó por timidez. Hasta que el ofrecimiento llegó a su hijo Leandro (20) que finalmente la convenció de participar en el recorrido recreativo del San Francisco Corre.

“Esta es la primera vez que participaré de una maratón -comentó la mujer-. Me llamó la atención y por la insistencia de mi hijo quise hacerlo. Lo vamos a hacer tranquilos, la idea es pasarla bien y Leandro me va a acompañar en el trayecto".

Por último, Alejandra quiso dejar un mensaje a otras personas con discapacidad: "Que no se queden, que sigan adelante y busquen la forma de mejorar sus vidas. En mi caso averigüé y pude conseguir esta bicicleta que me cambió la vida”, cerró.

Carrera con 1500 competidores

La sexta edición de la media maratón del este cordobés “San Francisco Corre” tendrá este domingo 1500 competidores.

Desde la organización anunciaron puestos de hidratación y sanidad en el recorrido e indicaron que la indumentaria de esta edición será de uso obligatorio.

Cronograma

Sábado 30 de septiembre: de 10 a 19, entrega de kits en Superdomo (Bv. 25 de Mayo 1305). Concurrir obligatoriamente con DNI, comprobante de inscripción, deslinde de responsabilidad y apto físico.

Domingo 1 de octubre: de 5.30 a 6.30, entrega de kits a corredores foráneos en Superdomo. Concurrir obligatoriamente con DNI, comprobante de inscripción, deslinde de responsabilidad y apto físico.

Desde las 6.50, apertura del parque cerrado (Jardín Botánico). A las 7, entrada en calor; a las 7.30 largada de 21k, 10k y 5k.

A las 10.30, en tanto, evento de música en vivo con la artista Kati Ferrero; a las 11 premiación y finalización del evento.