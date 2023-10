San Francisco Corre: Leonardo Delrivo quedó segundo y fue el mejor sanfrancisqueño

Gabriel Barrera, de Valle Hermoso, se quedó con la sexta edición del “San Francisco Corre”, que se realizó este domingo en sus ya tradicionales modalidades de 5, 10 y 21 kilómetros. Segundo quedó Leonardo Delrivo, el corredor local, que fue el conquistador el año pasado, como en otras dos ocasiones anteriores. Del evento participaron 1500 personas, que agotaron los cupos apenas unos días después de la apertura de inscripciones.

“Corrí bien, pero no fue mi mejor carrera, corrí carreras mucho más rápido”, reconoció el médico que se entrena casi todos los días.

Sobre cómo vivió la carrera, contó: “Arranqué, este chico arrancó rápido y creí que iba a correr 10k. Cuando llegamos a los 10 kilómetros vi que los otros doblaron y él siguió y no lo alcancé más. Corrió rápido. Intenté apretar y él mantuvo el ritmo, ya cuando faltaban cuatro kilómetros vi que me sacaba 200 metros no lo alcancé más”.

“Estoy contento, mis hijos vinieron a alentarme, a acompañarme”, agregó el médico que la semana que viene participará de la media maratón Daniel “Tecla” Farías en la ciudad de Rafaela.