El abogado y docente cordobés Agustín Portela presentó en la Feria del Libro San Francisco 2023 su nueva obra “Fundamentos cívicos para una vida en libertad” (Editorial Recovecos). Se trata de su tercer libro, que le sigue a “Empuja tus sueños” (2020) y “Huellas. Relatos para compartir en familia” (2022).

Portela ejerce la docencia desde hace casi 20 años, tanto en el ámbito público como en el privado; en el nivel secundario y en carreras de nivel superior (Martillero y Corredor Público, Profesorado de Inglés).

¿Qué te motivó para para hacer este libro?

Por la experiencia docente de casi veinte años y de poder observar a veces con pavor la ignorancia que tenemos de cuestiones muy elementales en cuanto al ejercicio de nuestros deberes como ciudadanos. No solo en los jóvenes, que que es lógico porque están aprendiendo, sino sobre todo en los adultos. Pensé poner un un granito de arena en esto, entonces traté de unir mi pasión por la docencia, por la política y por la escritura; y así sale este libro tratando de hacer un aporte al público en general. Para que pueda ser leído por cualquiera y poder comprender la estructura del Estado argentino y hacer una invitación a pensar y buscar ideas.

¿Cómo lo organizaste y cuáles son los los temas que abordaste?

Comienzo planteando cómo nace el Estado argentino, cuáles son las ideas que lo sustentan. A partir de allí, cuándo surge nuestra Constitución, cómo se estructura; luego cómo funciona cada uno de los tres poderes del Estado, cómo se integran, quién lo elige, cuánto dura, qué atribuciones y facultades tiene cada uno de ellos. Y luego cuatro capítulos más libres en donde planteo temas como la importancia de la participación ciudadana, de hacernos cargo de nuestro rol de ciudadanos; el valor de las ideas que configuran una determinada realidad social; la educación, como clave de todo esto. Y finalmente reflexionar sobre la libertad. Todo el libro atravesado por la idea del diálogo sincero, el respeto recíproco, el dejar de levantar murallas y empezar a tender puentes, el poder dialogar con quien opine distinto, aprender y crecer juntos.

Esto último se ve mucho en redes sociales, donde quizás no hay tanto diálogo sino un defensa encarnizada de ideas y buscar oponerse al otro. En eso también se puede ver que hay mucho desconocimiento de las funciones del los distintos poderes del Estado. ¿Lo ves así en tus clases?

Absolutamente. Creo que uno de los grandes males de la Argentina es la incapacidad de dialogar con quien opina distinto y esta idea de que si me hago del poder si el pueblo me vota y me convierto en representa el pueblo, lo ejerzo en detrimento de quienes opinan distinto o exterminando a mi rival de turno. Eso nos mantiene en esta ruedita en donde no avanzamos nunca porque somos incapaces de construir con otros. Creo que el gran desafío como ciudadanos, lo planteo con las generaciones más jóvenes pero también con los adultos, es poder construir juntos, establecer objetivos y políticas de Estado que superen los gobiernos, gobierne quien gobierne.