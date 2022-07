Las modalidades de estafas son muchas en estos últimos tiempos. Pero esta semana varios vecinos de San Francisco fueron víctimas de delincuentes que se hacen pasar por integrantes de algún área del Gobierno Provincial y ofrecen un supuesto subsidio de 31 mil pesos a sus víctimas.

Como suele pasar, se trata de ladrones que lo único que quieren es sacar datos de la cuenta bancaria para robar el dinero a sus víctimas.

Este fue el caso de Carlos Biraghi, quien comentó en El Periódico Radio FM 97.1 sobre lo que le tocó atravesar esta semana. "Primero le habían enviado un mensaje a mi hija y le dijeron que eran del Gobierno Nacional para avisarle que tenía un subsidio de 31 mil pesos listo para retirar. Ella no le hizo caso, pero luego me llamaron a mí por Whatsapp y me dijeron lo mismo", comentó

Además agregó que lo que le llamó la atención es que los estafadores tenían nombre y número de documento suyo: "Tenían esos datos, al principio dudé, pero después me di cuenta que se trataba de una estafa por eso les corté sin darle datos".

También lamentó que fue a radicar la denuncia para la Policía tome registro de la situación y se pueda advertir al resto de la comunidad, pero esperó unos 50 minutos y no lo atendieron en la Unidad Judicial.