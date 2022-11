Todos estos meses los martes de 15 a 17 un grupo de mujeres tiene en sus agendas marcado que es el momento de disfrutar con amigas. A la siesta se van al Centro de Jubilados de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) para compartir un rato juntas haciendo distintas actividades que les permiten combatir la soledad.

Es muy difícil cuando a los 60 años, o un poco más, el trabajo deja de ser uno de los centros de la vida y surge la pregunta “¿y ahora qué hago?”, también es complejo encontrarse en medio de la soledad.

Este grupo de damas es un ejemplo de cómo se puede seguir adelante apoyado por amigos y recuperar la alegría de disfrutar un simple encuentro. “Cuando no nos encontramos así siempre extrañamos. Ahora que es la última clase estamos pensando qué podemos hacer”, dijeron a El Periódico.

Después de jubilarse para muchas personas el cimbronazo es muy grande ya que pasan de tener una rutina donde el trabajo es un eje prioritario a tener mucho más tiempo de ocio.

La idea de estos Centros de Jubilados es justamente que ese “bajón” no sea tan grande y simplemente comience otra etapa de la vida. “Es muy difícil cuando trabajamos siempre y no tenemos más esa actividad. Yo estoy sola, pero somos varias solas y esto es una gran ayuda donde nos divertimos un montón”, coincidieron.

Recicladoras

La última actividad de este año es la confección de adornos navideños para adornar el salón del Centro de Jubilados, como en la institución el dinero escasea decidieron usar todos elementos reciclados a los que les están dando nueva vida.

“Todos estos adornos van colgados acá en el salón. Incluso hay uno que hace una señora que está muy lejos y no pudo venir”, contaron. Es que ellas no se olvidan de ninguna de sus compañeras, se preocupan las unas por las otras y aunque no estén en el lugar siempre las incorporan a sus actividades.

La metodología siempre es la misma, por ejemplo, con motivo de la realización del Mundial de Qatar adornaron un rincón con los colores de Argentina para que el aliento cruce el océano, pero también hay fechas específicas como el Día del Amigo o los cumpleaños donde “aunque es un lío” terminan pensando de qué manera pueden hacer un regalo, reconocimiento o festejarlo.

El que pasa por ahí se contagia de la misma alegría de estas señoras que ya palpitan el verano en las piletas de la municipalidad que están en el Polideportivo, porque ser adultos mayores no tiene por qué ser una carga y este grupo de amigas son prueba de ello.