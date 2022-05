Cada 30 de mayo se recuerda la importancia de concientizar y de remarcar que todas las personas pueden manifestar la voluntad de ser donante, para mejorar la salud o prolongar la vida de una lista de más de 10.200 pacientes.

La fecha fue establecida por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un Hospital Público de la Ciudad. Hito llevado a cabo en la institución “Dr. Cosme Argerich”.

En San Francisco contamos con muchas historias emotivas y de superación que tuvieron como protagonista el gran gesto de dar vida a través la donación de órganos. Uno de los casos es el de José Baldisarri (37), joven que recibió un órgano de su propia hermana en una enorme muestra de amor.

A diez meses del trasplante, José contó que se encuentra muy bien y que hoy su vida cambió tras pasar varios años haciendo diálisis. "Me tengo que seguir cuidando pero poco a poco me voy dando algunos gustos", remarcó.

"A las personas que tienen dudas les digo que no lo piensen porque se pueden salvar muchas vidas. Aparte de que ellos dan un pedacito de su cuerpo, a la otra persona le va hacer muy bien", expresó Baldisarri.

Además explicó que ya está trabajando en una empresa y prepara un proyecto personal por delante.

-¿Cómo la venís llevando?

Gracias a Dios la vengo llevando muy bien. El 11 de junio se cumplen 10 meses del trasplante y no me puede quejar. Todos los meses tengo control, gracias a Dios se están acomodando bien las cosas. Están bajando los niveles poco a poco.

-¿Cambió tu vida?

Sí, cambió bastante, en el sentido que no estoy atado al tema de las diálisis, porque te corta todo y te va arruinando por dentro. Además cambia el aspecto de la vida y uno se siente diferente.

-Volviste a trabajar...

Sí, estoy trabajando en una empresa que realiza carpetas, cartucheras y otros productos. Y tengo algunos proyectos por delante. Uno de esos proyectos es comprar un vehículo para largarme por mi cuenta como comisionista y encomienda.

-¿Qué le decís a las personas que tienen dudas de ser donante?

A las personas que tienen dudas les digo que no lo piensen porque se pueden salvar muchas vidas. Aparte de que ellos dan un pedacito de su cuerpo, a la otra persona le va hacer muy bien.

-¿Tenés que tener muchos cuidados?

Sí, bastante. Me voy a tener que cuidar siempre pero me dejan darme algunos gustitos. Todo de a poco porque todavía no llegamos al año.

Soledad le donó un riñón a su hermano

A sus 37 años, para fortuna de este vecino de barrio Hipólito Bouchard, sus hermanas Soledad y Pamela no lo pensaron ni un segundo y desde el primer día se pusieron a la orden para realizarse los estudios de compatibilidad con la intención de convertirse en posibles donantes. El amor de hermanos sobrepasó cualquier temor o duda, y hoy el cambio de vida para toda la familia está al llegar.

El 11 de agosto pasado, Soledad (33) fue quien se sometió a una cirugía en el Hospital Privado de Córdoba para donarle uno de sus riñones a José.