(Video) Freestyle en pleno auge en San Francisco: “Es una forma de vida para muchos jóvenes”

En los “7 escalones” de la Plaza 9 de Julio, en el “círculo” de la Plaza Cívica y el “escenario” de la Plazoleta Villafañe, son algunos de los espacios al aire libre donde decenas de jóvenes se juntan a rapear, probar batallas y a conectar con sus códigos.

Seguramente para los adultos sea complejo poder entender muchos de los términos, formas y gustos usados para rapear e improvisar, comulgando con un estilo muy particular. Pero qué importa, si es la tendencia la que los atraviesa, la mayoría de generación millennials, quienes disfrutan al máximo de esa “comulgación”.

“El Freestyle es una forma de vida”, confiesa Ari Farías (27), recientemente campeón de la Liga de Freestyle de San Francisco que se desarrolló en el Centro Cultural el pasado el 16 de octubre, donde enfrentó Brian Micheli (18), otro talentoso de la improvisación de nuestra localidad.

Cada vez son más los adolescentes que se apasionan por esta movida que muestra un tipo de rap donde las letras son improvisadas, fluyen de modo libre sin una composición previa, y se da sobre un oponente en el marco de una batalla.

A14, el campeón

Ary Farías o A14, tiene 27 años, y lleva más de una década con su pasión por el rap y el Freestyle, que en el colegio secundario vio la película “8 Mille” de Eminem.

“En el secundario con los amigos veíamos la película 8 Millas y empezamos a rapear un poco en broma. Tirábamos rimas pero no sabíamos lo que eran los compases y solamente tirábamos dos barras”, recordó el actual campeón de la Liga de San Francisco, y agregó: “Con práctica y conociendo a otros chicos me fueron explicando de qué se trataba y me gustó cada vez más”.

El joven comentó que de chico nunca tuvo acceso a una computadora por su situación económica, por lo que no podía ver You Tube u otras plataformas para capacitarse. Pero con el tiempo su pasión creció y empezó a competir en el plano local y en la región. “Ahora estoy en un buen nivel. Vamos a Córdoba a participar y nos está yendo muy bien”, dijo Ary.

“En la batalla del Freestyle tenés que intentar humillar a tu oponente o contrarrestarle sus argumentos y, generar de la nada, nuevos argumentos convincentes para poder ganarle con las rimas”

También explicó que “es muy difícil poder avanzar en las competencias porque se necesita batallar todas las semanas y eso tiene un costo económico para poder viajar”.

“Esta semana tenemos que ir a Córdoba, pero lamentablemente no tenemos la ayuda que necesitamos. Si bien nos dan algunos pasajes se requiere de otro apoyo para estar en todas las competencias”, remarcó.

“En su momento gané la competencia regional en Arroyito y otro chico de San Francisco ganó la regional en Rafaela, y de ahí tuvimos pasaporte para participar de la competencia nacional a Santa Fe. Fue una muy buena experiencia”, recordó orgulloso Ary Farías.

“Ya no voy tanto a juntarme con los chicos en la plaza. Cambiaron un poco los planos, ellos son más jóvenes y yo tengo mi familia. Pero intento estar para ayudarlos”, expresó.

En este sentido, el rapero comentó que aspira a poder hacerse un nombre en Córdoba: “Me invitaron a una competencia que se llama ‘Cara de perro’. Eso me llenó de orgullo porque yo no soy muy vistoso en las redes y así y todo me invitaron pese a no tener tantos seguidores”.

“Me gustaría acomodarme bien con los temas económicos y poder acceder el próximo año a todas las competencias que pueda”, confesó el nacido en Frontera.

También sostuvo que es una disciplina que se puede ganar dinero, pero se requiere conseguir los puntos necesarios para tener un contrato y para llegar a eso se necesita apoyo de sponsors.

En diciembre, Ary Farías va a publicar un nuevo corte musical denominado “Malcriado” que se escuchará en el Instagram: arifarias.a14

“Haber llegado a la final me voló la cabeza”

Brian Micheli o “Miche” tiene 18 años y hace dos años que empezó a participar de diferentes competencias en San Francisco y zona.

“Yo escuchaba rap, pero a raperos que hacían música sobre videojuegos. Una vez en la escuela vi una batalla entre dos chicos y me copó. Ahí fue que empecé en un cumpleaños a probar y me encantó”, recordó el joven.

A la vez consideró que en San Francisco hay buen nivel. “Yo me mantengo acá y a veces voy a participar a Córdoba u otra localidad. Tengo la ventaja de contar con los pasajes para poder viajar cuando me puedo organizar”, explicó “Miche”.

“Haber llegado a la final de la liga local me voló la cabeza. Yo nunca fui muy destacado con un alto nivel, sí tuve un envión cuando volví porque me sentía muy bien”, comentó emocionado.

“Después de haber llegado a la final fue muy importante para mí porque no lo esperaba. Tengo mucho tiempo para mejorar y aprender. Ahora quiero empezar a practicar más para poder elevar mi nivel, ponerme metas y tratar de cumplirlas”, mencionó.

“Personalmente creo que se puede vivir del Freestyle, porque viven de su música o cobran cuando van a competir. Yo no tengo pensado vivir de esto, pero sí viajar a competir a un montón de lados”, dijo Brian Micheli, y agregó: “Probablemente viva de mi trabajo, voy a estudiar psicología”.

“Al Freestyle lo uso mucho para descargarme. Cuando estoy mal rapeo, cuando estoy enojado rapeo y cuando tengo ganas de rapear, rapeo. Yo no lo veo como una forma de vida por ahora”, expresó el joven.

“Nos juntamos seguido a rapear en los 7 escalones de la Plazoleta 9 de Julio, o en el círculo que está en la Plaza Cívica, o en la casa de alguno de los chicos”, explicó.

Por último, dijo que en algún momento va a sacar algún tema musical y lo compartirá en su Instagram miche_hh.sf