(Vídeo) El documental de Ramón González fue premiado en un Festival Internacional

Un documental sobre la vida de Ramón Adrián González, el vecino de nuestra ciudad que en 2013 sufrió la amputación de sus brazos a raíz de un accidente en su lugar de trabajo, fue premiado como mejor cortometraje "Inclusivo" en un festival de cortometrajes universitarios de Bogotá.

El audiovisual había sido realizado por Bruno Morero, estudiante de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María.

El trabajo comenzó a rodarse en abril de este año y estuvo listo en unos pocos meses: el mismo fue publicado por el propio González en sus redes sociales, recibiendo amplia repercusión. Si bien el trabajo se hizo con fines académicos, trascendió las aulas y emocionó a más de uno.

Sobre el festival

El cortometraje ganó el premio de la categoría "Inclusiva" en el Festival Internacional de Cine Corto Universitario ‘Cinestesia’, una propuesta que nació en 2017 como iniciativa de profesores con experiencia audiovisual con el fin de brindar a los estudiantes universitarios un espacio que los motive y los invite a construir historias, a crear ideas y a producir un cine innovador y a la vanguardia.

Otorga premios al mejor cortometraje nacional e internacional de ficción, documental, de animación e inclusivo. Además brinda menciones honoríficas nacionales a mejor guión, mejor fotografía, mejor montaje, mejor póster y más votado por el público.

Bruno Morero, estudiante sanfrancisqueño, fue quien llevó adelante el documental.

De esta nueva edición, participaron estudiantes de 450 universidades de 109 países: la misma tuvo lugar del 16 al 19 de noviembre. El evento exhibió los proyectos audiovisuales que concursan en las categorías de animación, talento inclusivo, documental, ficción, acción y orgullo Libertador.

Este año, el Festival se realizó de manera híbrida, virtual por su Facebook Live, y presencial con inscripción previa. La alternancia facilitó la presencia de destacados invitados nacionales e internacionales de la industria cinematográfica. La gala de premiación fue el viernes 19 de noviembre.

Me pidió si podía publicarlo en su Facebook y yo le dije que sí, porque al fin y a cabo él es el protagonista de esto. Cuando él lo publica, empieza a tener repercusión. Me emocionó, no sabía que iba a llegar a eso.

"Tendríamos que aprender de él"

Morero aseguró haberse visto sorprendido por la forma de ver la vida de González. "Tenía un poco de ansias de ir a hablar con él, porque como no lo conocía tenía dudas de si él iba a querer contar su historia. Al final fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Él siempre estuvo predispuesto. Es muy buena persona. A pesar de lo que le pasó supo salir adelante y le da una mirada a la vida que muchos deberíamos que aprender de él ", resaltó Morero.