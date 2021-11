(Video) Gabriel Alesso, el tirador de civil que educa a los policías

“Concentración, puntería y constancia”, esas son tres de las principales cualidades que tiene que tener un buen tirador para lograr éxito en las disciplinas deportivas de disparo.

Sin lugar a dudas, también es fundamental tener máxima responsabilidad al momento de maniobrar un arma de fuego, por eso Gabriel Alesso (53) destaca como prioridad ser capacitado por un instructor o un experto en la materia. “Con las armas no hay accidentes, si ocurre algo es por una negligencia”, sentenció el instructor de tiro en una charla con El Periódico.

El hombre de barrio Sarmiento es de esas personas que tienen facilidad para los deportes y se destacan en cada uno de los que participan. Jugó al básquet en la primera de San Isidro, al fútbol en ligas locales siendo un gran goleador, fue premiado en motocross (en el 92’ fue el mejor de su disciplina de la ciudad), y se consagró campeón de tiro práctico ganando nueve veces el premio al mejor deportista en esta disciplina, también desde 2011 al 2019.

Hoy su mente está alejada del deporte de alta exigencia debido a que busca profundizar su carrera de docencia a los efectivos policiales de la provincia de Córdoba, como así también colaborar con la capacitación de los uniformados de la Policía Federal y Gendarmería.

Alesso es sin lugar a dudas uno de los mejores tiradores de esta región y tiene como premisa transmitir toda su experiencia para capacitar a otros, con el fin de que comprendan la responsabilidad que significa poseer un arma de fuego.

- ¿Cómo comenzó tu relación con las armas?

- Con la disciplina de tiro práctico arranqué alrededor de los 40 años, pero desde los 12 ya empecé a hacer los primeros disparos por hobby.

- ¿Te apasionan mucho los deportes?

Sí. Fui pasando a lo largo de mi vida por muchas disciplinas. Fútbol, básquet, motos, tiro. Fui agotando todos los recursos físicos que podía hasta que volví al tiro, que se exige un poco menos desde los 40 años.

- ¿Cuál es el mayor logro que conseguiste como tirador?

- Finalizando el 2019 salí campeón en la disciplina de tiro práctico en la región Litoral, que abarca San Francisco, Rafaela, Esperanza, Santa Fe, San Gerónimo, San Nicolás y Rosario. Gané tanto en la categoría estándar tanto en la general como en máster.

- ¿No competiste más?

- Hace dos años que estoy parado, desde que comenzó la pandemia. Respetamos mucho los cuidados y prácticamente no venía a entrenar pero cuando volví no fui a muchos torneos. Hace poco fui a un nacional y tuve un rendimiento bastante bajo.

- ¿Cómo es la disciplina?

- Tenemos que lograr la mayor precisión posible y resolver el escenario lo más rápido posible. Porque los puntos que yo sumo se dividen por el tiempo que demoro en resolverlas. Cada uno se adapta dependiendo a sus condiciones.

Docente de los Policías

Desde hace varios años, Alesso es docente de la Escuela de Suboficiales de la provincia de Córdoba en la materia “Uso racional de arma de fuego y equipo lesivo”. Capacita a todos los efectivos policiales que hoy por hoy brindan prevención y seguridad en la ciudad y zona.

- ¿Qué le enseñás a los efectivos?

- Es netamente lo que es el tiro defensivo policial, la técnica que usan los policías. Les doy clases a toda la Departamental (San Justo), formo hace seis años a los nuevos agentes que egresan de la escuela y además doy las capacitaciones continuas que tiene el personal. Básicamente enseño todo lo referido al manejo de arma de fuego, legislaciones vigentes, técnica del tiro defensivo policial.

- ¿Es tu proyecto actual?

Sí. Hace seis años que me dedico a la docencia en la escuela de suboficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba y colaboro con otras fuerzas locales cuando necesitaba capacitación. La tarea con la Policía me demanda mucho tiempo y creo que es una responsabilidad muy grande, la cual se tiene que hacer de forma consciente.

- Es una materia importante la que das…

- Es una responsabilidad muy grande recibir a un joven de 20 años que nunca manipuló un arma de fuego y tener que formarlo para que toda la carrera sea la herramienta como policía. Tiene que ser un trabajo muy fino y pulido para que no haya fallas.

- ¿Los policías practican disparo?

- Sí. Los aspirantes tienen tiros obligatorios y los que ya están en actividad realizan prácticas periódicas porque aumentó mucho la capacitación policial.

- ¿Le enseñás a otras fuerzas?

- Sí. Colaboro con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería. Tengo entendido que soy el único civil instructor de tiro incorporado a la Escuela de la provincia de Córdoba.

La responsabilidad de cargar un arma

Alesso remarcó que tener un arma conlleva una responsabilidad muy alta. No cualquier persona tiene el permiso para poseer un arma de fuego, aseguró.

- Tener un arma es una gran responsabilidad.

- Muy grande. Pero si uno respeta las medidas de seguridad, que son muy claras, es imposible que ocurra un accidente. Porque en realidad tampoco tiene que llamarse accidente, sería una negligencia. Los accidentes ocurren justamente porque una persona no respeta las medidas de seguridad.

- Cuando una persona quiere aprender tiro, ¿qué debe hacer?

- Lo primero es entrar en contacto con un instructor para que lo oriente y lo escuche que es lo que quiere esa persona. Uno puede aprender a manejarla deportivamente y para que las cosas sigan bien hay que darle continuidad en el tiempo. Soy instructor de tiro homologado por el ANMAT, la agencia nacional de materiales controlados. Para eso tuve que estudiar, aprobar el curso y rendir en Buenos Aires.

- ¿Qué pensás acerca de la tenencia de armas?

- No lo veo como un problema. El daño lo hace la persona por decisión. Un arma es cualquier cosa que aumente el poder ofensivo de un hombre y puede ser un auto o un bate de beisbol. Pero siempre hay que aclarar que toda persona que tiene acceso a un arma de fuego reunió todos los requisitos que establece el ente regulador. Aprobó un psicofísico, no tener antecedentes, idoneidad de tiro y tiene un medio de vida lícito. No cualquiera va a sacar el legítimo usuario.

- ¿Cualquiera puede practicar tiro?

- Una persona que no tiene armas, en el único momento que puede acceder a realizar disparos es en presencia de un instructor matriculado. Además de policías, le enseño a otras personas pero no lo hago como un trabajo, sino que es para que realmente se interioricen en que es un deporte muy sano y requiere mucha conducta.

- ¿Hay que estar atentos siempre?

- No hay que relajarse en las medidas de seguridad. No hay que manejarlo de forma descuidada, siempre hay que estar con las medidas de seguridad presentes.

Un deportista todo terreno

Alesso siempre fue un apasionado por diferentes disciplinas deportivas y se destacó en cada una de ellas.

- ¿Alguien de tu familia ya practicaba tiro?

- No.

- ¿Ganaste la terna en otra disciplina que no tiene nada que ver con las armas?

- Sí, en el año 1992 gané la terna como deportista destacado del año en la disciplina motocross. Tengo la plaquita todavía de aquella premiación del Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco. Mientras que en tiro práctico gané nueve veces el premio.

- ¿Qué habías logrado?

- En motocross había ganado en el campeonato del Centro de la República y había peleado dentro de los tres primeros los otros campeonatos, tanto de Supercross como el de motocross.

- ¿Y te destacaste en otros deportes?

- Sí. En básquet me inicié en Sportivo Belgrano y luego pasé a la primera de San Isidro. En las categorías inferiores fuimos campeones con el seleccionado de San Francisco. En Fútbol solo me desempeñé en las ligas locales.

- En tiro te fue muy bien…

- Sí. En tiro gané torneos cortos de verano de varias disciplinas en la región Litoral. En tiro práctico fueron 10 años seguidos peleando los primeros puestos, también en la región Litoral y en el 2019 en la división Standard en la general y campeón seniors.