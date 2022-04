A menos de una semana de la instalación del primer “Punto verde" dispuesto por la Municipalidad, reconocen que los vecinos respondieron acercando sus residuos a los canastos ubicados en la esquina de bulevar Roca y Ecuador, donde funciona el área de Políticas Sociales.

Sin embargo, El Periódico pudo conocer que en algunos casos no se utilizó este espacio a conciencia, ya que se encontraron con elementos que no se correspondían a ninguno de los tres depósitos o confundieron el lugar donde arrojarlos.

El dato fue confirmado por el secretario de Modernización, Mario Daró, quien resaltó que el mismo día que comenzó a funcionar el “Punto verde” (el pasado miércoles) la gente ya comenzó a llevar sus residuos.

“Se llenaron las tres bolsas disponibles. Ya la gente de las cooperativas retiró los materiales”, contó el funcionario, quien además pidió una actitud responsable a la población respecto a lo que se puede llevar: “Entre otras cosas nos encontramos con que en la parte de aluminio tiraron vidrios y pilas y en el sector de papeles y cartones había bolsas plásticas con papeles dentro”.

Cómo funciona

El “Punto verde” es un lugar donde por ahora se pueden llevar tres tipos de residuos para que sean reciclados: papel y cartón, plástico y aluminio.

Se trata del primer paso de un programa municipal para lograr una mayor separación de residuos y su posterior reciclado. Todo lo recolectado es entregado a cooperativas locales que se ocuparán de clasificarlo y venderlo para su reutilización.

Los contenedores se encuentran ubicados en el cruce de bulevar Roca y calle Ecuador, donde antes funcionaba el CUEM (Centro Urbano de Expresión Moderna) y ahora es el flamante espacio de la Secretaría de Políticas Sociales.

Los mismos fueron colocados sobre la vereda del bulevar, de tal modo que para dejar los distintos tipos de residuos no sea necesario ingresar.

¿Qué residuos se puede llevar? Por el momento los materiales que se reciben en este punto de acopio son de tres tipos: 1) Papel y cartón, 2) Aluminio y 3) Plástico.

¿En qué horarios? Se podrán llevar de lunes a viernes de 8 a 19. En principio, fuera de ese horario los contenedores estarán vallados.

¿Deben estar limpios? Sí, los residuos deben estar limpios y secos, previamente enjuagados en el caso de los plásticos o aluminios. En el caso del papel y cartón, también deben estar limpios, por lo que no se deben llevar servilletas usadas u otros papeles engrasados.

¿Dónde colocar los envases de tetra brick? Según explicaron quienes se encargan de reciclar, este tipo de envases se colocan en el contenedor de aluminio.

¿Qué objetos no se reciben? Por el momento, en este punto verde no se reciben residuos de vidrio (botellas, frascos, etc.), pilas de cualquier tipo, equipos electrónicos, telas y cualquier otro objeto que no sea residuos de plástico, cartón, papel y aluminio.

Todos los residuos que son recibidos serán entregados luego a las cooperativas locales La Virgencita y Córdoba Recicla, que luego clasifican el material, lo procesan y lo venden a empresas que lo reutilizan. De esta manera, se genera trabajo e ingresos para las personas que forman parte de estas entidades.

Desde la Municipalidad informaron que está previsto que en breve comiencen a funcionar otros dos puntos verdes en distintos sectores de la ciudad. Uno de ellos estará en el Polideportivo Municipal.