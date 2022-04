La Municipalidad de San Francisco puso en marcha este miércoles el primer “Punto verde" local, un lugar donde por ahora se pueden llevar tres tipos de residuos para que sean reciclados: papel y cartón, plástico y aluminio. Se trata del primer paso de un programa municipal para lograr una mayor separación de residuos y su posterior reciclado. Todo lo recolectado será entregado a cooperativas locales que se ocuparán de clasificarlo y venderlo para su reutilización.

Los contenedores se encuentran ubicados en el cruce de bulevar Roca y calle Ecuador, donde antes funcionaba el CUEM (Centro Urbano de Expresión Moderna) y ahora es el flamante espacio de la Secretaría de Políticas Sociales. Los mismos fueron colocados sobre la vereda del bulevar, de tal modo que para dejar los distintos tipos de residuos no sea necesario ingresar.

¿Qué residuos se puede llevar? Por el momento los materiales que se reciben en este punto de acopio son de tres tipos: 1) Papel y cartón, 2) Aluminio y 3) Plástico.

¿En qué horarios? Se podrán llevar de lunes a viernes de 8 a 19. En principio, fuera de ese horario los contenedores estarán vallados.

¿Deben estar limpios? Sí, los residuos deben estar limpios y secos, previamente enjuagados en el caso de los plásticos o aluminios. En el caso del papel y cartón, también deben estar limpios, por lo que no se deben llevar servilletas usadas u otros papeles engrasados.

¿Dónde colocar los envases de tetra brick? Según explicaron quienes se encargan de reciclar, este tipo de envases se colocan en el contenedor de aluminio.

¿Qué objetos no se reciben? Por el momento, en este punto verde no se reciben residuos de vidrio (botellas, frascos, etc.), pilas de cualquier tipo, equipos eléctrónicos, telas y cualquier otro objeto que no sea residuos de plástico, cartón, papel y aluminio.

Todos los residuos que son recibidos serán entregados luego a las cooperativas locales La Virgencita y Córdoba Recicla, que luego clasifican el material, lo procesan y lo venden a empresas que lo reutilizan. De esta manera, se genera trabajo e ingresos para las personas que forman parte de estas entidades.

Desde la Municipalidad informaron que está previsto que en breve comiencen a funcionar otros dos puntos verdes en distintos sectores de la ciudad. Uno de ellos estará en el Polideportivo Municipal.

Cumplir el compromiso

El intendente Damián Bernarte encabezó un breve acto para estrenar el espacio. "Cumplimos otro compromiso asumido en el acto de apertura de sesiones el pasado 1 de marzo, habíamos anunciado que el punto verde iba a ser aquí", dijo.

"Tiene que ver con una decisión que marca un punto de quiebre del que no va a haber retroceso. Es un punto de partida que tiene que ver con la forma de encarar los residuos, de la basura. Será el disparador de todo lo que tengamos que construir de ahora en más", agregó.

"Los vecinos van a poder traer cartón, papel, plástico y aluminio. Está instalado de tal manera que desde la vereda se pueden depositar, y cuando se llega a un determinado peso nos contactamos con las cooperativas para que lo vengan a buscar y ellos se encargan de la comercialización", detalló el jefe municipal.

"Ya estamos trabajando para instalar el segundo punto verde en el sector noreste de la ciudad y el tercero en el sector sudoeste. Iremos haciéndolo en lugares estratégicos y dando la posibilidad a los vecinos que acerquen estos residuos secos", añadió.

Finalmente, Bernarte explicó que el tipo de contenedores elegidos fue evaluado junto a estudiantes y docentes de la carrera de Diseño Industrial del Centro Regional de Educación Superior (CRES). Se optó por un modelo sencillo para que puedan depositarse los objetos sin mayores complicaciones y también poder transportarlos sin necesidad de grúas, como ocurre en el caso de contenedores de mayor tamaño.