La Feria del Libro San Francisco tiene un apartado muy importante para los conferencistas que pasarán desde hoy hasta el domingo por el Superdomo. En la apertura uno de los que se subió al escenario fue el médico y magister en Bioética Carlos "Pecas" Soriano, autor cordobés del libro "Morir con Dignidad en Argentina: verdad o utopía".

Ante el auditorio el escritor abordó un tema del que muchas veces duele hablar, pero que también es necesario debatir para crecer como sociedad y entender que la muerte también es una parte de la vida, la última y debe transitarse sin sufrimientos.

Soriano llegó como un visitante más a la Feria y con suma sencillez también dio algunas pistas a El Periódico Radio (FM 97.1). "El libro plantea que a pesar que existen regulaciones en el país como la ley 26.742 a pesar de eso como es desconocida la ley por los profesionales de la salud y las personas comunes es difícil de ejercer. Porque cuando uno no sabe que tiene un derecho no lo puede ejercer".

El profesional de la medicina que tiene 69 años ha llevado su palabra y despertado un gran interés en el público a raíz del trabajo que realiza, a partir de esos hechos observó que "lamentablemente a pesar de la legislaición es necesario dar un paso más y brindar estas reflexiones que son fruto de 25 años charlando sobre el tema".

Morir y no sufrir

Además de médico emergentólogo, Soriano es magister en Bioética y su libro se transformó en un éxito que multiplicó las consultas de los pacientes. Con gran sinceridad afirmó que "todas las semanas recibe uno o dos llamados de gente que muere sola llena de tubos, con escaras, en terapia intensiva, con sufrimiento grave psíquico o físico y todos piden terminar el tratamiento".

Piden ayuda al médico porque otros no los escuchan y eso no está mal, es normal que haya reticencias ante la despedida de un amigo o familiar y que un médico no pueda, aunque quiera, dar más. Esas son los dos extremos condicionantes en estos casos.

"Una de las razones para que se les niegue es que los médicos tenemos un chip para salvar vidas, no sabemos cuando detenernos a veces. También tenemos a las familias que creen en alguna situación milagrosa y lo retienen, piensan en la dignidad de algún campeón de la enfermería o medicina y no en la del paciente", expresó.

En definitiva, el libro plantea una reflexión crítica para abordar eltema porque "morir con dignidad tiene que ver con vivir con dignidad porque la muerte es solo el tramo final de nuestra vida".