Este jueves dos policías salvaron la vida de una mujer que se descompuso y no tenía signos vitales. Gracias a maniobras de primeros auxilios lograron que se recuperara y fuera trasladada a una clínica por el servicio de emergencias.

A la Central de Comunicaciones de la Departamental ingresan muchos llamados, todos requieren premura e inteligencia por parte de los efectivos, pero en este caso todo eso era crucial que se hiciera con exactitud.

Luego de conocer los hechos, la oficial Sofía Carrizo y el cabo Renato Barrionuevo fueron a un domicilio de calle Castelli. No sabían bien la altura puesto que en la desesperación la persona no lo precisó, solo conocían la zona.

“El llamado que ingresa no fue muy específico, nos informan que la intersección, pero no la altura específica así que empezamos a buscar y vimos una mujer que nos hacía señas. Cuando llegamos al lugar, ingresamos a la vivienda y observamos una mujer tenida sobre el piso, constatamos que no tenía signos vitales, estaba inconsciente y aparentemente se había ahogado”, dijo a El Periódico Carrizo.

Trabajaron en equipo durante 10 minutos, con la colaboración del personal del Cuerpo de Prevención Urbana (CPU) para primero salvar a la mujer y después contener a sus familiares que observaban la escena.

“Con mi compañero comenzamos a realizarle las maniobras de primeros auxilios, después de unos diez minutos aproximadamente logramos que la señora vuelva en sí, se recupere el conocimiento”, explicó la oficial.

El servicio de emergencias la llevó a una clínica privada y poco después ellos conocieron qué pasó con la persona. “Nos informaron que la mujer estaba en perfecto estado de salud”. Muchas sensaciones se generaron en ellos con lo ocurrido, pero todo se resume en satisfacción.

“Estamos felices de saber que nuestro trabajo pudo salvarle la vida, que nuestros conocimientos sirvieron para salvarle la vida a una persona. En ese momento lo que menos pensamos si no en tratar de salvar esa vida y a la vez contener a la familia. Nos queda la satisfacción y la felicidad de saber que salvamos la vida de una mujer y que están todos muy agradecidos por lo que pasó”, finalizó para volver a sus tareas laborales.