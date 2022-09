El artista plástico y muralista Ramón “Monchito” Cortez volvió a sorprender este sábado nuevamente con uno de sus trabajos.

Reconocido en el último año por sus murales, sin dudas el más significativo el de Lionel Messi en una pared de calle Belgrano, ahora retrató al cantante Andrés Ciro Martínez, quien se presentó anoche en el Superdomo junto a su banda Los Persas.

“El cuadro lo hice porque quería retribuirle de alguna manera, en forma de agradecimiento, a Ciro por lo que él nos dio y nos da con su música. En mi preadolescencia y hasta la actualidad disfruté mucho de sus canciones, sus shows; tengo CD’s y DVD’s de Los Piojos. Y ayer (por el sábado) tuve la posibilidad de devolverle algo”, explicó a El Periódico.

Respecto a la entrega en manos del ex líder de Los Piojos, contó: “Para que lo reciba me comuniqué dos días antes con quienes estaban en la movida y consulté la posibilidad de poder entregárselo personalmente o que al menos le llegue. Me dijeron que iba a estar muy difícil pero que podría ser”, sostuvo y agregó: “Finalmente me mandaron un mensaje y concretamos la entrega en el Superdomo”.

Para Cortez se trató de un momento emocionante: “Recibir el apoyo de los organizadores y sentirse querido… la verdad estoy muy agradecido por la predisposición de Berto Producciones, sin ellos esto no podría haberse dado”.

El artista oriundo de Frontera y docente en la escuela de Bellas Artes de San Francisco viene de pintar un nuevo mural donde también se encuentra Lionel Messi, aunque esta vez acompañado de Emanuel "Manu" Ginóbili, mayor exponente argentino del básquet y Luciana Aymar, una de las grandes figuras que tuvo el hockey femenino nacional. El mural fue realizado en una de las paredes del Polideportivo Municipal.