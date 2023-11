El domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el de Unión por la Patria, Sergio Massa. Uno de ellos será elegido para asumir como presidente de la nación en diciembre.

Previo a los comicios, el concejal de San Francisco y referente de UxP en la ciudad, Andrés Romero, se refirió en La Mañana de El Periódico al panorama político y sostuvo: “Vemos que a partir de la elección general se constituyó en la primera vuelta una muy buena performance de Unión por la Patria, de su candidato Sergio Massa, que está demostrando a lo largo de estos meses un discurso ordenado, coherente, llevando tranquilidad a gran parte de la población que, sabemos, está atravesando un momento económico muy difícil. En base a esto, además de constituirse en una referencia a nivel nacional también está haciendo las veces de piloto de tormenta, lo que yo considero también un momento complejo, complicado. No solo a nivel nacional, sino también por supuesto a nivel internacional”.

“Me parece que Sergio es la opción más votada porque ha logrado sintetizar primero la unidad en el Justicialismo a nivel nacional. Segundo, porque ha llevado también un discurso que se basa en la coherencia, en en ejes claves, como el federalismo también. Ha tenido una campaña muy activa, ha llevado su palabra, su mensaje, su discurso a todas las provincias argentinas. Y ha logrado interpelar a muchos argentinos para que vuelvan a recuperar esa esperanza que debe representar la política para nuestro país. La política tiene que transmitirnos seguridad, tranquilidad, para que todos los argentinos y argentinas podamos vivir lo mejor posible”, agregó.

Acuerdo Milei-Bullrich

Consultado acerca de su opinión sobre el acuerdo entre Milei y Patricia Bullrich, quien fue candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Romero expresó: “El acuerdo entre Milei y Macri, Bullrich si se quiere, no me sorprende. Milei existe en el escenario político argentino gracias a la gestión de Mauricio Macri. Ha sido quien, entre otras cosas, ha detonado absolutamente lo que era la coalición de primera oposición que era Juntos por el Cambio, llevando y trayendo sus influencias dentro del espacio y por fuera también. Me parece que ha logrado desarticular absolutamente lo que era una coalición con mucho peso político. En ese sentido, acordar con Milei sigue siendo un interrogante. Me parece que es un acuerdo de súper estructura, de cúpulas entre dirigentes. Yo no sé si después eso se puede trasladar al electorado”.

“Lo que preocupa es que vemos a un Macri más preocupado por distribuir cargos entre sus cercanos que por construir política y el futuro de la Argentina. Me parece que hoy lo que los argentinos y las argentinas están necesitando, más allá de lo que algunos dirigentes políticos hagan, es certeza sobre qué va a suceder con su futuro”, añadió el concejal.

Para Romero, en Massa se encuentra “una síntesis perfecta”: “Me parece que se está trabajando en consecuencia, que a partir de muchas medidas que ha tomado como ministro de economía ha logrado mostrar un camino que después supuesto debe confirmarse en la próxima gestión. Nosotros estamos esperanzados en que la mayoría del pueblo argentino acompañe esa propuesta, insisto, más allá de lo que pueda decir alguno que otro dirigente que no ha logrado entrar al balotaje".

A su vez, fue crítico con la posición neutral. “Me parece que esto de la posición neutral cuando se dirime el futuro del país es una posición un poco contradictoria con lo que significa la política como herramienta de transformación. La política obliga generalmente a tener una postura ante la vida. Al menos así lo entendemos los que militamos. Bregar por la neutralidad o por el voto en blanco es la negación justamente de eso, del debate, del intercambio de ideas y de generar una síntesis entre las distintas ideas que se contraponen. Me parece que lo que viene sucediendo con parte de la oposición es que lo ha terminado de sacudir el resultado de la elección general y no han encontrado otro lugar más que amontonarse en un espacio que no tiene ninguna certeza en ningún tipo de organización. Se contradicen porque hasta hace cuatro días, una semana, se decían y se tiraban con todo en los medios de comunicación, y hoy están todos juntos, amontonados, pareciendo esperar un córner en un partido de fútbol”, reflejó.

En tanto, con respecto al radicalismo, dijo: “Creo que muchos dirigentes han tomado una postura política interesante porque se han distanciado de lo que significa Macri, porque además están haciendo honor a lo que significó la historia del Partido Radical que ha tenido muchas banderas que Massa está levantando, que tienen que ver con la educación pública, que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con un montón de derechos de todos los argentinos y argentinas, deberían gozar como piso”.

“Esto habla de que hay como una vuelta en la mirada a lo que significaron las banderas históricas del radicalismo, y creo que es una muy buena noticia, para el electorado radical, y también, por supuesto, para todos aquellos que piensan verdaderamente en la Argentina el futuro y quieren dejar atrás discusiones que atrasan o propuestas que son totalmente alocadas o incoherentes”, sumó el edil.

De todos modos, Romero opinó que los dirigentes no son dueños de los votos: “Creo que son expresiones de oportunismo y especulación política. Se ha visto en la elección general. Nadie es dueño del voto. Si uno hace un estudio de opinión no hay hoy una identificación partidaria fuerte como la hubo en otros momentos de la historia política argentina. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso cuando uno habla públicamente, cuando se expresa o expresa sus ideas, entendiendo que la realidad que estamos viviendo es muy cambiante. Si vos te afirmás en el escenario previo a la elección general, a la última que aconteció, no daba la impresión de que Massa iba a sacar la diferencia que sacó. Sin embargo, la gente se expresó en las urnas”.

Sobre el final, el edil respondió las críticas que se les hacen al candidato oficialista respecto a las medidas económicas tomadas en el último tiempo sosteniendo que son para captar votos, que no puede resolver la inflación o que votar oficialismo es votar “más de lo mismo”.

“No le podemos pedir milagros en un año. Sí, lo que podemos, es proyectar lo que puede llegar a realizar en todo lo que viene. Y creo que en eso se ha mostrado sólido. Las medidas a las cuales acusan de electoralistas han servido económicamente, porque han, en parte, recompuesto lo que los trabajadores venían perdiendo año a año, por los distintos avatares de la economía. Estas medidas, la devolución del IVA, los créditos blandos para los monotributistas y los trabajadores, han tenido una muy buena recepción en la sociedad. Hoy un millón de trabajadores y trabajadoras de nuestro país dejaron de pagar ganancias, un impuesto que condicionaba su ingreso”, sumó.