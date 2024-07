"Historias de nadie", el ciclo que llega al Cineclub Fabio Manes en agosto

"Historias de nadie" será el ciclo de cine que llegará al Cineclub Fabio Manes en agosto, con películas programadas por Kevin Utrera y Pablo Guardiola que podrán verse todos los jueves a las 21.30 con entrada libre y gratuita en las instalaciones de la Biblioteca Popular (Av. del Libertador Norte 159), donde funciona este espacio cinéfilo.

Utrera visitó La Mañana de El Periódico y se refirió al surgimiento de este ciclo, del cual, sostuvo, hacía tiempo tenía ganas de presentar.

“Este ciclo fue un poco de casualidad que salió yo hacía tiempo que tenías ganas de presentar un ciclo sobre el racismo. Es un tema que hacía rato que se venía tocando en otros ciclos, con otras temáticas, pero no puntualmente. Y Pablo Guardiola ya hace dos años que viene teniendo su propio ciclo que se llamaron ‘Historia parte 1’ e ‘Historia parte 2’, y este año él quería hacer la tercera parte, pero con historias contadas desde la gente marginada, desde los relegados, desde los que nunca nadie habla. Así que esa combinación se dio naturalmente”, recordó.

Las películas que se podrán ver serán:

Jueves 1 de agosto: El Abrazo de la serpiente (Colombia, 2015, aventuras, drama, naturaleza).

Sinopsis: Karamakate fue en su día un poderoso chamán del Amazonas; es el último superviviente de su pueblo y vive en lo más profundo de la selva. Lleva años en total soledad, que lo han convertido en "chullachaqui", una cáscara vacía de hombre, privado de emociones y recuerdos. Pero su solitaria vida da un vuelco el día en que a su remota guarida llega Evan, un etnobotánico norteamericano en busca de la yakruna, una poderosa planta oculta, capaz de enseñar a soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos emprenden un viaje al corazón de la selva en el que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos.

Jueves 8 de agosto: Born In Flames / Nacida en llamas (Estados Unidos, 1983, comedia, drama, ciencia ficción)

Sinopsis: diez años después de la más grande revolución pacífica en la historia de Estados Unidos, en la que un gobierno socialista gana poder, las minorías continúan teniendo problemas con el gobierno. En el Nueva York de ese futuro distópico un grupo de mujeres decide organizarse y movilizarse para llevar la revolución más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado nunca.

Jueves 15 de agosto: Green Book / El libro verde (Estados Unidos, 2018, drama, comedia)

Sinospis: año 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo italoamericano del Bronx que es contratado como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley (Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje para una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony deberá tener presente "El libro verde", una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.

Jueves 22 de agosto: BlacKkKlansmanaka / El infiltrado del KKKlan (Estados Unidos, 2018, drama, comedia)

Sinopsis: a principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

Jueves 29 de agosto: Sorry to Bother You / Perdón por molestarlo (Estados Unidos, 2018, comedia)

Sinopsis: Un vendedor telefónico con problemas de autoestima descubre la clave para el éxito en el negocio. Pero cuando empieza a subir escalones en la compañía, sus amigos activistas denuncian prácticas laborales injustas.