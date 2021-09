Un emotivo momento se vivió este sábado en una clínica de nuestra ciudad cuando Rubén "Culi" Taborda, conocido cantante de folklore, visitó el centro de salud para dedicarle una canción a un paciente no vidente que deseaba escuchar una canción de folklore.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la Clínica de Especialidades "Enrique J. Carrá". Rosana Romero, una de las enfermeras y promotora de la idea, contó que la historia tiene como protagonista a este hombre, oriundo de Colonia Marina, que lleva varias semanas internado.

"Como no tiene parientes en San Francisco, con el plantel de Enfermería lo hemos adquirido como nuestro. Él es no vidente, ha tocado la guitarra y soñaba con esto. Las chicas le ponen el teléfono con música de folklore y siempre hace como que toca la guitarra porque él tocaba", contó la profesional.

Seguidamente, agregó: "Y como el otro día exclamó que le gustaría ir a una peña a escuchar una canción de folklore, entonces se me ocurrió llamar al 'Culi' Taborda para que viniera a cantarle una canción".

"Culi" Taborda también habló sobre lo ocurrido y manifestó: "Fue idea de una de las enfermeras, es una amiga del ambiente del folklore, y me preguntó si podía ir a tocar un par de canciones porque hay un interno que no tiene familia en San Francisco y siempre pide guitarra. Dice que no se quiere morir sin escuchar la guitarra. Es de Colonia Marina y dice que allá, cuando era joven, tenía una guitarra y guitarreaba y cantaba. Fui a cantar, porque Rosana sabe que yo sé ir a veces a los hogares de ancianos, a compartir un rato con este hombre al que le gusta mucho la guitarra. La idea era cantarle una o dos canciones pero terminamos cantando un buen rato. Ya lo habían acostado de nuevo y él seguía nombrando canciones y queriendo cantar un poco más, así que le dije que en otro momento volvía de nuevo".

Para cerrar, resaltó el trabajo de todo el personal de la salud. "Lo más destacable es el trabajo que hacen las enfermeras, hay mucha gente que no tiene familia o que está sola y ellas se convierten en un todo para la gente que está pasando una mala situación de salud", dijo.

Y concluyó: "Le buscan la vuelta para que todo sea mucho más llevadero".