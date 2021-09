Después de más de 20 años San Francisco volverá a tener una liga de fútbol femenino que se desarrollará en el predio de Sportivo Belgrano. Se trata de un gran primer paso para los equipos locales que desde hace unos años ya vienen trabajando en varias instituciones como Talleres, Antártida, Proyecto Crecer y el mismo Sportivo.

Se trata de una competencia formal, tan necesaria como obligatoria para comenzar a fortalecer el desarrollo de la rama femenina y será en cancha de once, nada menor teniendo en cuenta que las competencias que ya existían solo eran en cancha de 9, de 7 o de 5.

"El torneo realmente tendrá una gran exigencia, te exige por el terreno de juego, no es lo mismo jugar en una cancha de 7 o de 9, por las dimensiones y el piso, el desgaste es otro y si no estas acostumbrada a la superficie a recorrer en los dos tiempos eso hace que el cansancio se sienta mas, hace a lo que es el entrenamiento diario y la preparación física, pero también es disponer del lugar para entrenar, no todas lo tienen, pero tenemos que ir hacía ese objetivo", expresó Paola Durán, organizadora del torneo.

Entre los equipos que participarán están lógicamente Sportivo Belgrano, Antártida Argentina, Talleres San Francisco, Proyecto Crecer, Las Lobitas de Estación Frontera, El Fisán de Devoto, Defensores de Iturraspe y Estación Luxardo, aunque puden sumarse más equipos ya que el torneo iniciará el domingo 19 de septiembre en la cancha principal del predio "Nicolás Losano" como sede central.

Pese a la buena respuesta de los clubes locales y regionales, Durán remarcó que todavía falta mucho para alcanzar la verdadera inclusión ya que desde la Liga Regional, por ahora nunca hubo convocatoria para darles un lugar en la competencia oficial. "También hay falta de compromiso de los clubes, ponen profes para los planteles masculinos y las chicas pueden llevar el nombre de la intuición, pero no se les da un PF para que las entrenen, un profe acorde a lo que necesitan o a veces tienen un profe que hace todo y es la realidad que tenemos en la zona, tampoco está al alcance de todos los clubes, con la pandemia se empezó a recortar el presupuesto donde hay menos rentabilidad, en algunos clubes hacen el esfuerzo, algún profe te da una meno y ahí se va fortaleciendo esa falencia, pero es un mal de hace mucho tiempo que las chicas con cuentan con el profesionalismo necesario para entrenar", explicó.

"Nunca hubo ofrecimiento por parte de la Liga, yo hoy pienso más en el año que viene, ahora nos quedan tres meses de competencia y este torneo tal vez sea una prueba piloto para que la Liga vea la cantidad de jugadoras y de clubes dispuestos. Quizás para el año que viene podamos formalizarlo", dijo Durán.

"Hemos crecido mucho, a pesar de tener poco tiempo de trabajo"

Uno de los equipos que participará es Antártida Argentina que viene trabajando con un grupo de casi 30 jugadoras, todas con el objetivo de practicar el deporte de manera formal.

El entrenador Agustín Argentero, contó cómo vienen trabajando de cara a esta competencia que ilusiona a muchas. "La verdad es que venimos haciendo un laburo muy fuerte, fuimos planificando los trabajos este año en base a la cantidad de chicas que teníamos, en base al espacio, porque a veces tuvimos que entrenar con grupos reducidos, físicamente no estamos igual que cuando arrancamos porque al no haber competencia se aflojó y fue en las semanas de parate. Técnicamente empezamos con chicas, por ejemplo, que no tenían incorporada la técnica del pase, es decir que hay gente nueva que nunca había jugado y está aprendiendo ahora, tratamos de nivelarlas y lo importante es que pudimos hacer amistosos con equipos de San Francisco y Frontera que a las chicas les gustó mucho", explicó.

"Este torneo le viene bien a la ciudad porque recién hoy el fútbol femenino se está empezando a ver en esta zona y creo que esta oportunidad de armar una competencias con equipos de acá y de Frontera va a ser, en lo anímico y en lo motivacional, muy lindo. La mayoría de los equipos nos conocemos por los amistosos que hemos jugado y creo que sería un paso más camino a lo que queremos que es el día de mañana hacer tranquilamente una Liga Regional de Fútbol Femenino, esa sería la meta", agregó el entrenador.

Argentero remarcó la importancia de 'tirar todos para el mismo lado' ayudándose entre los equipos a progresar: "Hace poco tuvimos un amistoso contra el club Sportivo Belgrano y fue el segundo amistoso que jugamos contra ellos, el primero fue apenas arrancamos y la misma profe de ellas nos hizo una devolución del avance que tuvimos nosotros, tanto en lo futbolístico como en lo físico, uno se va amigando con los colegas porque siempre estamos tratando de ayudarnos o de poder apoyarnos para lo que uno más quiere que es que las chicas puedan tener su Liga", concluyó.