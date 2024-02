Sergio “Chelo” Casas, un conocido vecino de San Francisco que sufrió un accidente el pasado 21 de diciembre, y que estuvo casi un mes aguardando por una prótesis para su pierna derecha, finalmente fue intervenido quirúrgicamente en la última semana de enero y se recupera en su vivienda de barrio 20 de Junio.

En medio de tanto padecimiento, el hombre y su familia se mostraron agradecidos con la comunidad de San Francisco que le brindó una importante ayuda, ya que con el accidente y su operación tendrá un largo período de inactividad y la colaboración recibida le permitirá afrontar diferentes gastos que le surjan.

Luego de 32 días de espera y de un dolor angustiante, el 26 de enero Casas fue finalmente intervenido quirúrgicamente en el Hospital Iturraspe por el doctor Nelson Ecke. El procedimiento se llevó a cabo después de una movilización comunitaria sin precedentes, donde vecinos de toda la ciudad se unieron para ayudar a la familia a cubrir diversos gastos.

"Estuve 32 días esperando la prótesis, más de un mes solo con la pierna vendada, con la quebradura expuesta que se me iba la pierna para todos lados. Nosotros buscamos el momento para que nos ayudaran porque nos habían dejado tirados", relató Casas.

Pedido de ayuda y respuesta solidaria

Al no recibir respuestas de la compañía de seguros de la mujer involucrada en el accidente, la familia de Casas decidió organizar una venta de pollos para hacer frente a diferentes gastos que aparecían ante la situación de “Chelo”.

"Cuando mi hija habló a los medios porque no teníamos respuestas, la gente empezó a enterarse primero de mi situación y rápidamente empezamos a recibir ayuda y colaboración”, contó Casas.

Y relató: "La gente de mi barrio se portó espectacular conmigo, también vecinos de San Francisco y Frontera. Hubo hasta conocidos que no veía hace 20 años y que me llamaron ofreciendo su ayuda. Tengo puro agradecimiento hacia la gente, hasta el día de hoy nos golpean en la puerta y nos preguntan si necesitamos algo, o sea, la verdad que me dejaron sin palabras".

Larga recuperación

El camino hacia la recuperación será largo para "Chelo" Casas, que aún experimenta dolores en costillas, brazo y su pierna operada. Según contó, por recomendaciones de su doctor, tendrá como mínimo, seis semanas sin poder pisar ni apoyar el pie y recién a mediados de abril aproximadamente, empezaría su rehabilitación.

En todo ese tiempo se encontrará imposibilitado de trabajar, así que mostró su preocupación al respecto: “No sé cómo vamos cómo vamos a sobrellevar esa parte. Pero bueno, iremos viendo. No es fácil estar en esta situación porque uno siempre fue muy activo en el trabajo”, aseguró. Y añadió: “La compañía de seguros también se tendrá que hacer cargo, porque yo en la vida andaba sano, estaba trabajando en la cantina de un club y de repente se me truncó todo”.

Casas siempre fue un vecino activo, sostén de familia que tenía un taller de chapa y pintura en barrio 20 de Junio, además siempre estuvo involucrado en ventas de pollos y locro. También es reconocido por ser un retirado jugador de fútbol amateur en San Francisco y zona, además de ser árbitro de fútbol, entrenador en el Baby y colaborador en las actividades barriales.

Pese a todo, "Chelo" Casas enfrenta el desafío de su recuperación con optimismo, sabiendo que la solidaridad de San Francisco lo continúa acompañando.