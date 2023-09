Quién era Huguito Flores, referente de la cumbia santiagueña que murió en un accidente

El mundo de la movida tropical se vio conmovido por la trágica muerte del santiagueño Huguito Flores. El cantante perdió la vida junto a su esposa y su cuñado en un choque que tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Garza, el miércoles por la noche. Una de sus hijas se encuentra internada en grave estado.

Flores nació el 1 de noviembre de 1965 en Campo Gallo, Santiago del Estero, y comenzó sus primeros caminos en el rubro desde muy chico cuando se interesó por cantar folklore. Poco a poco, volcó todo su talento hasta que descubrió la guaracha, el género que se convirtió en su marca personal.

En la década del 80 se volvió reconocido en su provincia y se hizo de contactos para presentarse en shows de diversas partes del país. En los 90 creó el grupo “Fenyxs”, que tenía un estilo de cumbia norteña. En 2003 debutó con la banda “El Super Quinteto”, con quienes alcanzó la fama y se posicionaron como número uno del rubro.

Dos años después, todos los integrantes se radicaron en Santiago del Estero y cambiaron el nombre por “El Supper”, momento en que estrenaron el disco titulado El estilo de siempre. En 2007 se dieron a conocer como “El Supper de Oro” y año tras año innovaron con canciones destacadas como “Tres noches”, “No soy culpable” y “No regresarás”.

Además de presentarse en grupo, en los últimos años había incursionado como solista y en el 2020 presentó su disco Te sigo enamorando, con el que se llevó el premio Disco de Oro y Platino. También tenía una gran repercusión en las redes sociales, especialmente YouTube y Spotify, plataformas en las que contaba con 180 mil y 500.000 seguidores, respectivamente.

Sobre lo que generaba en las plataformas, con temas éxito como “Manos de Tijera” -que alcanzó más de 35 millones de visualizaciones-, el compositor dejó en claro en diversas entrevistas que siempre tuvo las expectativas altas sobre la música que presentaba, aunque no estaba todo el tiempo pendiente de la repercusión.

“Cuando voy a grabar no quiero escuchar devuelta porque no quiero ver los detalles, me gustó y listo. Los que me muestran son mis hijos, mis productores del disco y los mismos fanáticos que tengo muchos que me dicen ‘viste como está sonando este tema’. Me entero más por otros que por mí. Nunca fui de estar mirándome o viendo cosas mías, escucho música de otros grupos más que lo mío, pero todo lo hago con amor y con mucha pasión”, sostuvo en una charla que dio en 2021 para el programa De a dos.

Antes del accidente, Flores se preparaba para ofrecer un show en José C. Paz, Buenos Aires, que estaba previsto para este 21 de septiembre. Tras conocerse la noticia de su muerte, las plataformas virtuales se llenaron de conmovedores mensajes de despedida, imágenes y videos de fanáticos que lo recuerdan tal y como era en vida: familiero, alegre y un gran músico.

Cómo fue el accidente en el que murió Huguito Flores

Flores perdió la vida junto a su esposa y su cuñado en un choque que tuvo lugar en la Ruta Nacional 34. Una de sus hijas se encuentra internada. Desde el medio El litoral explicaron que en el momento del hecho, Flores manejaba en un Volkswagen Surán detrás de un camión -aparentemente sin luz- que transportaba un cargamento con leñas con un tanque de agua.

La hipótesis principal de la investigación consigna en que el chofer del otro vehículo involucrado en el accidente tuvo la intención de ingresar a la ruta por un camino vecinal e intentó esquivarlo cuando advirtió su proximidad.

A pesar del desesperado intento, el artista “habría chocado contra un parante de madera del camión cargado con leña que se incrustó en el automóvil”. Luego de ese impacto, la Surán se habría cruzado de carril y habría chocado contra un Fiat Uno que viajaba en sentido contrario, en el que viajaban dos personas, quienes no sufrieron heridas de consideración.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, orden que dio el representante del Ministerio Público Fiscal.