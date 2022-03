Miel Melano presenta "Ceremonia" en Estudio Teatro

Miel Melano, actriz, cantante y performer, presentará "Ceremonia", una obra musical de formato innovador. Las funciones serán este domingo 20 de marzo a las 20 y a las 22 en Estudio Teatro (Colón 88).

Nacida en San Francisco, Melano es Licenciada en Composición Musical con orientación en música popular, graduada en la Universidad Nacional de Villa María. Multifacética, en su práctica artística interviene en ámbitos diversos que van desde la producción musical, la actuación y la gestión de proyectos artísticos. Inquieta y dedicada en la innovación de las vanguardias. Desarrolló una amplia experiencia en industrias creativas y culturales desde hace más de 15 años. Esta experiencia logra traducirse en la solvencia necesaria para resolver situaciones desde una visión holista, pudiendo integrar el campo artístico a los diferentes proyectos en que es requerido.

En esta oportunidad, Melano estará presentando "Ceremonia", una obra que pertenece a la tesis que realizó para su Licenciatura en Composición Musical, carrera de la que egresó de la Universidad Nacional de Villa María.

El trabajo discográfico, compuesto entre 2018 y 2020, consta de una serie de 10 piezas ordenadas según la lógica intrínseca de una ceremonia, recorriendo un abanico entre lo netamente instrumental, lo vocal e instrumental, con letra y música.

Pero si bien Miel Melano viene presentándolo en teatro, esta vez la propuesta es de 'música a ciegas'. El proyecto que la convoca se llama 'Voyage', que viene presentando discos de Pink Floyd, Cerati, Charly García en ese formato, al estilo de las propuestas que son propias de centros culturales de Córdoba o Buenos Aires, como el Ciudad Cultural Konex.

Sobre "Ceremonia", la artista explicó: "Es como si fuese una obra de teatro musical, pero no es comedia, es como que habitan personajes y es como si fuera una película, donde hay escenas distintas, personajes distintos, orquestaciones distintas, estilos musicales de géneros musicales distintos, porque no es un género musical específico. Se pude decir que abarca dentro de todo un género de música electrónica, experimental".

Pero en esta oportunidad, fue convocada por el proyecto "Voyage", que impulsa un grupo de amigos, y que se basa en una propuesta de "música a ciegas".

"Son dos cosas distintas. Por un lado está 'Ceremonia', que la vengo presentando, en realidad está adaptada a teatro. Yo hago pequeñas intervenciones para acercarle a la gente la obra porque no todos tal vez van al teatro. Se divide lo musical y lo teatral. Ambas cosas están funcionando juntas, entonces por ahí no se adapta del todo a un bar pero sí se adapta a un teatro. Anoche hice una intervención en un bar y la gente se copa, porque ven algo distinto, yo fui con mis personajes, tengo un mini controlador como si fuera un teclado a donde adapto un software, y toco con eso, me lookeo. Mi obra funciona por un lado", apuntó.

Y añadió: "Y acá en San Francisco tengo un grupo de amigos que empezaron a hacer un proyecto que se llama 'Voyage' que es música a ciegas, ellos empezaron a presentar discos de bandas como Pink Floyd, Charly García, algo de Cerati, esto se viene haciendo mucho en Córdoba o Buenos Aires y ellos adaptaron el formato y lo trajeron acá hace poco lo empezaron y me convocaron para hacer la obra porque realmente 'Ceremonia' se adapta a un formato de música a ciegas, toda la composición que hice en la obra vos no necesitás verla el vivo sino con solo escucharla ya te metes a la obra".

Entradas

Las entradas pueden conseguirse en Colón 88, al 3564 203956 o a la cuenta de Instagram @________voyage/.