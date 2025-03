San Francisco se prepara para un evento de gran impacto en apoyo a Milagros Boscacci, la joven cantante que lucha por recuperar su visión. El domingo 30 de marzo a partir de las 17, el Teatro Mayo será el escenario de "El arte por Mili", un espectáculo solidario que reunirá a diversas academias de danza y música con el objetivo de ayudar a Mili a reunir los fondos necesarios para su tratamiento en China.

El evento, que promete una tarde llena de arte y emoción, contará con la participación de la Escuela de Baile MyM Danza de Macarena Martínez, Kandela Estudio de Arte en Movimiento, Las Patrias, Ema Villalba, Academia de Folklore Amor y Danza, Electa Estudio de Arte en Movimiento, Los Cuatro Rumbos, Estudio Ella es Arte, Sala Piaf Escuela de Canto, Academia FEM, Ballet Municipal Patria y DJ Marcelo Frank, quienes brindarán su talento para una causa noble.

Mauro Reinero, propietario del Teatro Mayo y organizador del evento, compartió cómo surgió la idea de esta colaboración. "Vi una publicación de los padres de Mili y se me prendió la lamparita. Le mandé un mensaje al papá de Mili, me invitó a su casa y ahí me contaron sobre la urgencia de la situación. Les propuse hacer algo para ayudar. Fue increíble ver la predisposición de todos los grupos", expresó Reinero.

"Tenemos más de diez grupos confirmados y la respuesta ha sido maravillosa. Será un espectáculo de una hora y media o dos horas, con baile, música y canto. Mili abrirá el show cantando y lo cerrará con su profesora de canto, Luci Balangione. Todo lo recaudado se destinará a su tratamiento, y las entradas estarán a la venta en la boletería del teatro", agregó, y destacó que se pensó en un evento accesible para que más personas puedan sumarse.

María Eugenia Ferreyra, de la Academia FEM, también expresó su entusiasmo por ser parte del evento. "Desde el principio aceptamos la invitación para colaborar en esta causa tan importante. Queremos ayudar en todo lo que podamos. Lo primero que hicimos fue involucrar a nuestros alumnos para asegurarnos de que el evento tuviera un buen apoyo. Siempre estamos dispuestos a colaborar en eventos que promuevan la danza y el arte", comentó la docente.

Por su parte, José Bollea, director del Ballet Municipal Patria, remarcó la importancia de apoyar estas iniciativas. "El Ballet Municipal Patria no dudó en unirse a este evento. Creemos que es fundamental estar presentes cuando la comunidad nos necesita, especialmente en momentos como este, donde Mili necesita de todos nosotros. Estamos muy agradecidos con Mauro por abrir las puertas del Teatro Mayo para todos los artistas de la ciudad. Será un evento hermoso y esperamos que todos los sanfrancisqueños se sumen”, concluyó Bollea.

También el violinista Emanuel Villalba se mostró entusiasmado por participar. “Dije que sí desde el primer momento, para poder aportar un granito de arena. Pienso que siempre hay que ayudar al prójimo de alguna manera que nosotros podamos, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de la ayuda de los demás”, relató.

La entrada al evento tiene un costo de 4 mil pesos y se puede adquirir en la boletería del Teatro Mayo o mediante transferencia bancaria al alias CLAVEL.PIANO.OLEO, a nombre de Gonzalo Martínez en el Banco Francés. Todo lo recaudado será destinado a los gastos del viaje y tratamiento de Mili en China, donde en abril deberá continuar con la implantación de células madre para mejorar su visión.