Después de "El Loco" llega Q' Lokura al Gigante de Bomberos

Después de lo que será el bailazo de Cristian “El Loco” Amato este sábado 10 de agosto en Bomberos Voluntarios llega Q' Lokura al Gigante.

El grupo liderado por Chino y Nico se presentará el viernes 23 de agosto en una noche que promete vivirse a puro baile.

Las anticipadas se expenderán con una preventa exclusiva para socios de Bomberos, los que podrán adquirirlas desde el martes 13 y el miércoles 14 de agosto de 18:30 a 20:30 en las boleterías de Bomberos, presentando DNI.

La venta general, en tanto, se lanzará el jueves 15 de agosto en el mismo horario.

Online se podrán conseguir desde el jueves 15 de agosto a las 18:30 a través de www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

Importante- No se permite el ingreso de menores de 18 años al evento. - Ingreso hasta las 2am.- No se permite el ingreso con elementos contundentes (maquillaje, perfume, encendedor, etc).