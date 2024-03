Arranca la venta general de entradas para Dale Q' Va

Bomberos vuelve a las pistas: Dale Q' Va regresa a El Gigante este sábado 16 de marzo y desde este lunes se lanza la venta general de entradas.

Los tickets para ver a Neno y David se venderán de 19 a 21 en la boletería de Bomberos. Y según indicaron desde la entidad, las primeras anticipadas tendrán un precio promocional: 3 mil pesos.

De forma online, las entradas pueden conseguirse en www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

Cabe agregar que desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso de menores de 18 años al evento y no se permitirá el ingreso con elementos contundentes (maquillaje, perfume, encendedor, etc).