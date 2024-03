Arranca la preventa de entradas para socios para Dale Q' Va

Bomberos vuelve a las pistas: Dale Q' Va regresa a El Gigante este sábado 16 de marzo y desde este jueves se lanza la preventa de entradas para socios de la institución.

Esta preventa exclusiva para ver a Neno y David tendrá lugar este jueves 7 y viernes 8 de marzo de 19 a 21 en la boletería de Bomberos (presentando DNI).

En tanto, la venta general será del lunes 11 al sábado 16 de 19 a 21 en boletería.

De forma online, las entradas podrán conseguirse en www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

Cabe agregar que desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso de menores de 18 años al evento y no se permitirá el ingreso con elementos contundentes (maquillaje, perfume, encendedor, etc).