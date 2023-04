El sanfrancisqueño Francisco Ércole llegó a los 96 puntos, alcanzó el mayor puntaje de la noche y se convirtió en el primer clasificado de esta nueva edición de Canta Conmigo Ahora que se emite por Canal 13.

“Buenas noches, mi nombre es Francisco, tengo 23 años , y esta noche espero hacerlos sentir vibrar, y que canten conmigo”, se presentó el joven, quien conmovió al jurado con su interpretación del tema “Sorry Seems To Be The Hardest World”, de Elton John.

Su presentación fue tan buena que emocionó al jurado y se quedó con el primer lugar clasificando a la próxima instancia del programa.

“¡¡¡96 puntos Francisco Ércole, superó los 90, es el ganador de la noche!!! El primer ganador que pasa a la próxima etapa”, exclamó el conductor Manuel Wirzt.

“Es un montón todo, haber cantado, ver ahora el puntaje, es un montón, pero bueno, de a poco”, dijo el participante, conmovido por los elogios del jurado.

“Bueno, señoras y señores, acabamos de escuchar a alguien que ha movido el avispero aquí. Estos cien se han conmovido, 96, el mayor puntaje de todos, así que Francisco Ércole es el primer clasificado de este Canta Conmigo Ahora, ¡¡¡felicitaciones!!!”, cerró el conductor.