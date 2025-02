Tres de las cuatro billeteras controlantes de la criptomoneda $LIBRA llevan el apellido del presidente Javier Milei en sus etiquetas. Mientras persisten interrogantes sobre el proyecto, el Gobierno evita tomar distancia de Hayden Davis, uno de los principales impulsores de la maniobra con la criptomoneda, que originó un escándalo político, denuncias por estafa e investigaciones al mandatario en Estados Unidos y Argentina.

Según reveló el diario La Nación, Davis afirmó que los fondos vinculados a $LIBRA, que ascienden a aproximadamente US$100 millones, pertenecen a la Argentina, aunque no ha dado explicaciones claras al respecto. La iconografía de la criptomoneda en plataformas de intercambio continúa asociada al nombre de Milei, a pesar de que el Presidente aseguró que solo promovió la iniciativa por su interés en los avances tecnológicos y que no tuvo participación en su desarrollo. Sin embargo, la conexión entre Milei y el proyecto sigue generando dudas, especialmente por la persistente vinculación en el marketing de la criptomoneda.

“Estas diferencias entre lo que dice Davis y la cronología del proyecto en sí y la versión de Milei arrojan la mayor interrogante. ¿Por qué no se distancian de él?”, plantea el artículo de La Nación.

Versiones contradictorias

A pesar de la controversia, no ha habido un pronunciamiento claro del Gobierno para deslindarse de Davis, quien, según chats y fuentes del sector, usó la supuesta influencia de los hermanos Milei para captar inversores. En el entorno presidencial hay malestar por las revelaciones del empresario y, en particular, por el uso de un término denigrante en conversaciones filtradas para referirse a Milei. Inicialmente, fuentes cercanas al mandatario anticipaban posibles acciones, aunque hasta el momento no se han concretado acciones públicas.

Las declaraciones de Davis han generado tensión dentro del Gobierno, sobre todo porque el empresario afirmó que el entorno presidencial estaba al tanto del proyecto y que incluso había recibido indicaciones sobre cómo proceder con los fondos. Según su versión, el lanzamiento de la criptomoneda había sido planeado en tres fases, con una primera publicación en redes, seguida por un video y el respaldo de figuras cercanas al Presidente.

Davis sostuvo que, en el momento del tuit de Milei, estaba en comunicación con él y recibió la orden de no inyectar más capital cuando el valor de la criptomoneda comenzó a caer. Esta versión contradice la postura oficial de que la publicación de Milei fue simplemente un apoyo espontáneo a una iniciativa privada.

Davis participó en entrevistas y conversaciones con medios especializados en criptomonedas, donde aseguró que esperaba instrucciones del "equipo de Milei" para determinar el destino de los fondos y brindó un plazo de 48 horas, que ya se venció.

Sin embargo, el mismo artículo de La Nación reveló que las billeteras que requieren autorizaciones conjuntas para operar están etiquetadas como "Milei Vlad", "Milei CATA" y "Milei", lo que aumenta la incertidumbre sobre la relación del Gobierno con el proyecto. El empresario también afirmó que la estrategia de lanzamiento incluyó una planificación en fases con coordinación del equipo presidencial, lo que contradice la versión oficial de un simple respaldo espontáneo en redes sociales.

Etiquetas Milei

El especialista en criptomonedas Santiago Siri explicó en sus redes sociales: "Una multisig (firma múltiple) es una billetera cripto que requiere más de una firma para autorizar transacciones. Las más comunes son las de 2 de 3, donde se necesitan al menos dos de los tres firmantes para mover fondos. Esto garantiza seguridad, pero también permite coordinar accesos entre diferentes personas".

Siri se refirió específicamente a $LIBRA y detalló: "Tres de las cuatro billeteras controlantes de los fondos que generaron la ganancia de US$100 millones son precisamente de este tipo: multisigs 2 de 3. Y lo más llamativo es que, al analizar la blockchain, estas billeteras aparecen etiquetadas". Según sus hallazgos, las etiquetas asignadas a estas billeteras son:

"Milei"

"Milei CATA"

"VladMilei"

Sobre la cuarta dirección involucrada, Siri agregó: "Hay una cuarta dirección, que es la que se usó para lanzar el contrato y que no es una multisig. Esta dirección está etiquetada como 'Libra wallet 4'".

"En la transparencia absoluta de la blockchain, los nombres quedan grabados. Ahora falta que alguien explique por qué llevan esos nombres en las etiquetas", concluyó el especialista, dejando disponibles las direcciones de estas tres billeteras multisigs para que cualquiera pueda auditar los datos.

Alrededor del armado de $LIBRA hay varias empresas y personas colaboradoras que revelaron detalles sobre la seguridad con la que Davis transmitía la coordinación del plan. Los responsables de Defi Tuna, Meteora y Jupiter, tres empresas cripto con distintos roles en el lanzamiento, podrían ser citados.

Según destacó el informe de La Nación, hay un dato no menor: las direcciones que transfirieron fondos a las billeteras asociadas a $LIBRA lo hicieron desde Kraken, una plataforma que requiere verificación de identidad para operar.

Investigaciones

El paradero de Davis se desconoce y trascendieron versiones de que se habría mudado a una ubicación secreta con su familia. Mientras tanto, reúne su defensa en la Argentina y en Estados Unidos.

Mientras el escándalo se expande, Davis enfrenta una investigación en Argentina y Estados Unidos. En el país, contrató a la abogada Yanina Nicoletti para su defensa, quien ha cuestionado la transparencia del proceso judicial. En tanto, desde la Oficina Anticorrupción, encargada de analizar el caso, indicaron que las investigaciones están en curso y que no se divulgará información al respecto.

El fiscal Eduardo Taiano está a cargo de la investigación en Comodoro Py, donde se analiza si el respaldo de Milei a $LIBRA puede configurar delitos como estafa o negociaciones incompatibles con la función pública.