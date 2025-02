Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los responsables detrás del polémico lanzamiento de $LIBRA, la moneda meme que promovió el presidente Javier Milei en un posteo en X, reiteró que cuenta con US$100 millones para inyectar liquidez al proyecto, pero que está a la espera de instrucciones del Gobierno argentino. "Temo por mi vida", declaró y reveló que también participó en la creación de la memecoin de Melania Trump.

Según consignó el diario La Nación, en una entrevista con el muy conocido periodista especializado en criptomonedas y youtuber Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla, Davis negó que se tratara de un "rug pull", un esquema donde se infla artificialmente el valor de un token antes de hacerlo colapsar. "Es un plan que salió mal, con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer", afirmó. También aseguró que Milei hará una aparición televisiva para respaldar la criptomoneda y anticipó un posible repunte en su cotización.

“Esto es un incidente internacional, no es una estafa random. Este es un plan que salió muy mal, a un nivel presidencial. Les di al equipo de Milei una ventana de 48 horas para que me den un plan serio de qué hacer, no algo a seis meses”, aseguró.

Davis se refirió a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy como otros responsables del lanzamiento de $LIBRA. Novelli, un trader vinculado con Milei desde 2021, dirigió N&W Profesional Traders, una academia de inversión que el economista promovió antes de convertirse en diputado. Por su parte, Terrones Godoy, empresario de origen español, enfrenta diversas acusaciones por presuntas estafas en el ámbito de las inversiones digitales y participó junto a Novelli en la organización del Tech Forum, evento en el que Milei fue orador principal y que volverá a realizarse en abril de 2025.

La relación entre estos empresarios y Milei quedó en evidencia cuando ambos fueron invitados a la función de gala en el Teatro Colón por la asunción presidencial, evento que Terrones Godoy documentó en su cuenta de LinkedIn.

Davis también abordó el papel de los "snipers", programas automatizados que compran criptomonedas recién lanzadas con rapidez extrema. "Esto se suponía que iba a ser un experimento. Milei quiere hacer públicas todas las transacciones financieras del país y tokenizarlas", indicó. No obstante, enfatizó que $LIBRA no era la criptomoneda oficial de su gobierno.

El empresario estadounidense Dave Portnoy también estuvo involucrado en el escándalo. Según relató en un evento en X Spaces, recibió seis millones de tokens LIBRA como compensación por su promoción, pero los devolvió tras negarse a ocultar que había sido remunerado. "No puedo aceptar monedas si no me permitís decir que me diste monedas y que soy parte del proyecto", explicó.

Davis minimizó las críticas sobre el uso de información privilegiada en la operación de $LIBRA, argumentando que "así se hace dinero con las meme coins". No obstante, la cuenta cripto en X Bubblemaps reveló que el 82% de los tokens estaban concentrados en un solo grupo, lo que sugiere manipulación del mercado.

Finalmente, Davis confirmó su participación en la creación de la memecoin de Melania Trump, aunque aseguró que no hubo financiamiento por parte del equipo de la exprimera dama estadounidense. "Voy a responder, pero esto me pondría en gran peligro. Yo fui parte de eso", admitió.