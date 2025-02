La empresa KIP Protocol que generó la memecoin $LIBRA emitió otro comunicado en respuesta al Gobierno argentino en el que contradijo algunas de sus afirmaciones. Si bien la compañía reconoció que hubo una reunión en octubre pasado entre el CEO Julian Peh y el presidente Javier Milei, tal como lo había comunicado la Casa Rosada este sábado, aseguró que “no hubo discusión ni mención de ninguna iniciativa específica, incluido el proyecto (“Viva la Libertad”) y el lanzamiento de tokens”.

Una vez que el escándalo por la promoción que hizo el mandatario nacional de $LIBRA tomó vuelo y el mandatario nacional se vio obligado a eliminar la publicación de su perfil de X, la Casa Rosada, a través de la cuenta de Oficina del Presidente indicó que “el pasado 19 de octubre Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado ‘Viva la Libertad’ para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain”.

Pero, según aseguró KIP Protocol en un comunicado oficial, eso no sucedió en aquel encuentro en la denominada feria comercial inaugural Tech Forum Argentina. La empresa “no se dedica a ayudar a las organizaciones a lanzar tokens”, aclaró y prosiguió en su defensa: “Somos una compañía de soluciones técnicas de IA [Inteligencia Artificial] centrada en la implementación de infraestructura de IA, es en lo que se centra nuestro negocio y sería inusual proponer algo más”.

Ese 19 de octubre, siempre según KIP Protocol, el CEO Peh habló con Milei a través de un traductor durante unos 30 minutos. “Dialogaron sobre IA, tecnología en general y el deseo de la empresa de hacer más negocios e invertir en la Argentina. El Presidente habló de su visión de la Argentina, sus filosofías económicas y cómo daba la bienvenida a la inversión extranjera en el país, especialmente por parte de empresas de inteligencia artificial. Esta fue la primera reunión del señor Peh con el presidente Milei”, se informó.

La compañía que está detrás de la memecoin $LIBRA también hizo referencia a otro tramo del comunicado de Casa Rosada en el que el Gobierno indicó que el 30 de enero de 2025 el Presidente mantuvo una reunión con Hayden Mark Davis “quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto”.

“KIP Protocol no tenía conocimiento ni participación en esta reunión. La empresa ciertamente no tuvo ningún representante presente en este encuentro”, aseguró. “La reunión del 19 de octubre de 2024 fue la única ocasión en la que el señor Peh o cualquier empleado de la compañía se reunió con el presidente Milei”, se afirmó de manera oficial. “KIP no tuvo ningún trato comercial con Hayden Mark Davis antes de esto. En ningún momento Davis fue empleado o representante de la empresa”, prosiguió la compañía.

En su comunicado, KIP Protocol copió distintos fragmentos de la explicación que hizo el Gobierno argentino luego de que estallara el escándalo y emitió sus respuestas. “Finalmente, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en la Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación”, se justificó desde la Casa Rosada.

Al respecto, la empresa volvió a resaltar que “la única vez que Peh o cualquier otro representante del Protocolo KIP se reunió con el presidente Milei fue el 19 de octubre de 2024″ y que entonces “no hubo ninguna mención ni discusión sobre el proyecto” en ese encuentro.

“[Mauricio] Novelli (un ‘trader profesional’ que tiene una escuela de inversores llamada NW Professional Traders] informó a Peh alrededor del 13 de febrero de 2025 sobre el lanzamiento de un proyecto simbólico que eventualmente se convertiría en el proyecto. Se comunicó que Hayden / Kelsier Ventures sería el líder del proyecto, que lanzarían el token y que el protocolo KIP desempeñaría un papel después del lanzamiento del token”, se explayó la compañía.

“KIP no inició el proyecto, no administró ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, no recibió ningún token antes o después del lanzamiento y no obtuvo ganancias del lanzamiento del token. Kelsier ni siquiera informó a KIP cuando se puso en marcha el token $LIBRA. Por tanto, es inexacto describirlo como un ‘proyecto de protocolo KIP’”, cerró el extenso comunicado oficial.