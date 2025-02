Ante inversores, el creador de $LIBRA decía “controlar” a Javier Milei y haber pagado sobornos a su equipo

El empresario Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y figura clave en el lanzamiento del token cripto $Libra, aseguró en conversaciones privadas haber "controlado" al presidente argentino Javier Milei a través de pagos a su hermana, Karina Milei. Así lo revelaron el diario La Nación y el sitio estadounidense especializado en criptomonedas CoinDesk, que accedieron a mensajes en los que Davis presumía de su influencia sobre el mandatario y su entorno.

Cabe destacar que ambos medios aclaran que por el momento no hay evidencias sobre la veracidad de los hechos sobre los que Davis presumía en sus conversaciones, es decir, de haber pagado los sobornos.

En un intercambio de mensajes fechado en diciembre de 2024 y revisado por CoinDesk, Davis afirmó: "Le mando $$ a su hermana y él firma lo que le digo y hace lo que quiero". Según el medio, que tiene millones de seguidores en sus redes sociales, estas declaraciones suman una nueva dimensión a la investigación iniciada recientemente en la Argentina, tras la promoción que Milei hizo de la criptomoneda o memecoin Libra en redes sociales antes de su desplome.

Por su parte, La Nación reveló mensajes similares que Davis envió a potenciales inversores el 11 de diciembre pasado, donde les aseguraba que podía conseguir que Milei hiciera publicaciones, reuniones y promociones en favor del memecoin. "Yo controlo a ese nigga", escribió Davis, seguido de "Le envío $$ a su hermana y él hace lo que quiero".

En otro mensaje, enviado en un chat grupal de inversores, Davis agregó: "Estamos tratando de max extract en esta. Estos fundadores no sé si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento, pero este tipo es raro".

En otra conversación entre inversores, un participante comentó sobre Davis: "Estaba fuera de control". Otro respondió: "Loco. La codicia. [Hayden] sentía que había descubierto una fórmula de impresión de dinero".

Desde el Gobierno argentino negaron tajantemente que el presidente o su entorno hayan obtenido beneficios económicos de la operación.

“El impacto político local no se compara a los efectos secundarios que causó el escándalo $LIBRA a nivel mundial. No solo por el involucramiento de Milei, que parece ya ser anecdótico en los círculos cripto globales, sino por encontrar a los responsables de la estafa. El enojo en esos ámbitos es profundo porque aseguran que personas como Davis le produjeron un daño irreparable a la innovación que los emprendedores serios procuran lograr con los desarrollos de criptografía y blockchain. Por eso es que muchos ahora hacen público, o envían pruebas por privado, de lo que el joven planificaba hacer con el lanzamiento del token y lo decía haber hecho para lograrlo”, señala la nota de La Nación, aunque aclara que aún no hay evidencias sobre la veracidad de los hechos sobre los que presumía.

Fraude millonario y manipulación de mercado

El escándalo estalló tras el lanzamiento de Libra, un memecoin basado en la blockchain Solana. En sus primeras horas de vida, alcanzó un precio de 5 dólares para luego desplomarse más del 95%, generando pérdidas millonarias para inversores. Según CoinDesk, Kelsier Ventures y Davis obtuvieron ganancias superiores a los 100 millones de dólares en este proceso.

Conversaciones filtradas entre inversores y desarrolladores revelan que Davis y su equipo planearon maniobras de insider trading para maximizar sus beneficios. En un chat revisado por La Nación, el empresario Vlad Pozniakov preguntaba sobre la estrategia con el token: "¿Quieren seguir haciendo pump o quieren distribuir rápido?". Davis respondió: "Estamos tratando de max extract en esta".

Otros involucrados en el proyecto, como el fundador de DeFi Tuna, Moty Povolotski, y Ben Chow, de Meteora, confirmaron en un video que Davis manejaba información privilegiada. Povolotski afirmó que Davis sabía con exactitud cuándo Libra sería promocionado y utilizó esa ventaja para generar ganancias rápidas.

Investigaciones y consecuencias políticas

El escándalo ya se conoce como "Criptogate" y se ha convertido en una crisis política para el Gobierno de Milei. La oposición podría impulsar un juicio político contra el presidente por su involucramiento en la promoción del token.

A nivel internacional, el impacto del fraude de Libra ha sido severo. Figuras del ecosistema cripto han condenado las acciones de Davis, señalando que su conducta ha dañado la credibilidad de la industria. Diogenes Casares, experto en finanzas descentralizadas, aseguró a La Nación que una fuente confiable le informó que alguien cercano a Milei habría recibido un soborno de 5 millones de dólares para facilitar la promoción de Libra. No obstante, no hay pruebas concluyentes sobre esta acusación.

En el Gobierno insisten en que Milei no obtuvo ninguna retribución por su tuit promocionando el token, aunque la cronología de los hechos genera dudas. Según una entrevista reciente con TN, Milei aseguró que publicó el mensaje "tres minutos después" de ver el lanzamiento, pero registros en la blockchain muestran que el tuit se realizó en simultáneo con la salida del token, lo que sugiere una coordinación previa.

“Su tuit no fue unos minutos después, sino al mismo tiempo. El token se lanzó en simultáneo a su publicación. Un minuto antes, no se podía adquirir el token”, se aclara en el artículo de La Nación, como ya han demostrado otros medios en base a la información de blockchain, que es un registro digital descentralizado transparente sobre transacciones compartidas entre una red que es inmutable o inmodificable.

Mientras las investigaciones continúan, Davis sigue siendo el principal foco de las acusaciones. Afirma tener bajo su custodia unos 100 millones de dólares generados con Libra y ha declarado que "espera instrucciones" del Gobierno argentino sobre su destino. Entretanto, las sospechas de que hubo pagos irregulares dentro del entorno presidencial siguen aumentando y podrían desembocar en nuevas revelaciones en los próximos días.

Negociaciones secretas con el Gobierno argentino

Según reveló La Nación en otro artículo, en las últimas 48 horas, colaboradores directos del presidente Milei mantuvieron conversaciones secretas con Hayden Davis para coordinar una estrategia que les permitiera superar el escándalo. El medio aseguró que fuentes involucradas en las negociaciones confirmaron que la Casa Rosada prometió que Milei no acusaría a Davis de cometer delitos y que lo dejaría claro en su entrevista con TN. Además, se le indicó a Davis que un emisario presidencial viajaría para reunirse con él.

Davis dio indicios de este contacto en su entrevista con el empresario Dave Portnoy, donde adelantó que ya sabía que Milei daría una entrevista para explicar lo ocurrido y exculparlo. También señaló que "alguien muy cercano a él" viajaría a reunirse con él esta semana.

En paralelo, Davis contrató como abogada defensora a Yanina Nicoletti, especialista en delitos de "cuello blanco", para que lo represente en las investigaciones que podrían incluir cargos como negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. "Esperemos que esto pronto se aclare en los tribunales", declaró Nicoletti a La Nación.

Según explicó el periodista Hugo Alconada Mon, a través de allegados vía España y Estados Unidos, Davis habia habilitado un canal de comunicación con La Nación que después, de improviso y a pedido de la Casa Rosada, cerró.

Y un dato llamativo es que un mensaje enviado por La Nación a Davis para gestionar una entrevista fue filtrado en redes sociales y difundido por cuentas simpatizantes de Milei. Esto sugiere que, hasta el lunes por la noche, el entorno de Milei y Davis mantenían un contacto directo, lo que podría complicar las defensas de ambas partes en futuras investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos.