Deportivo Norte viajará a España para jugar un torneo de fútbol formativo de gran prestigio

El Club de Baby Fútbol Deportivo Norte de San Francisco se prepara para vivir una experiencia histórica al ser el único equipo argentino que participará en la 23ª edición de la Mediterranean International Cup (MIC Football), uno de los torneos de fútbol formativo más importantes del mundo.

El evento, que se desarrollará del 15 al 20 de abril en la Costa Brava, reunirá a equipos de más de 50 países en diferentes categorías, y será una oportunidad única para los jóvenes futbolistas de San Francisco, quienes competirán contra algunos de los mejores equipos del mundo.

La delegación que representará a Argentina estará compuesta por 28 personas, entre las que se encuentran 14 jugadores, dos entrenadores y 12 padres. Estos jóvenes futbolistas viajarán con la esperanza de dejar en alto el nombre del Club Deportivo Norte, y de vivir una experiencia inolvidable en un torneo que les permitirá medir su nivel contra equipos de gran jerarquía de Europa y otras partes del mundo. Además de la competencia, los chicos disfrutarán de una serie de actividades turísticas que les permitirán conocer la cultura española y algunos de los estadios más emblemáticos del mundo.

El viaje, que se ha logrado concretar gracias a un enorme esfuerzo de toda la comunidad del club y los padres, es el resultado de más de un año de trabajo y una ardua campaña de recaudación de fondos.

Mariano Reano, papá de Bautista, uno de los jugadores, y uno de los padres que viajará con la delegación, explicó cómo se gestó la posibilidad: “Hace un poco más de un año, recibimos la invitación para participar en el MIC, un campeonato de fútbol base que se juega cada año en la Costa Brava, en la zona de Girona. Al principio, nos parecía una idea muy lejana, pero decidimos tomarla en serio y comenzamos a trabajar duro para hacer realidad este sueño. Ya estamos a un mes del viaje, y gracias al esfuerzo de todos, tenemos casi todo organizado. Vamos con mucho entusiasmo”.

El torneo contará con una categoría U13, en la que los jugadores nacidos en 2012 competirán, aunque se les permitirá incorporar dos jugadores nacidos en 2011. "La base del equipo está conformada por jugadores del Club Deportivo Norte, que terminaron el Baby Fútbol, y buscamos algunos refuerzos de otros clubes de la región. Los chicos están muy entusiasmados, y no sólo por la competencia, sino también por lo que van a vivir fuera de la cancha. Este será un viaje futbolero, pero también cultural, ya que vamos a recorrer ciudades y estadios emblemáticos, como el Wanda Metropolitano, el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Girona", explicó Reano, quien detalló el itinerario del viaje, que incluirá visitas turísticas a Madrid, Barcelona y Girona, además de entrenamientos previos al inicio del torneo.

El MIC Football 2025 será un torneo con una participación récord, con 444 equipos de todo el mundo, distribuidos en 13 zonas de cuatro equipos cada una. "Para los chicos, participar en un torneo de esta magnitud es un sueño hecho realidad. Sabemos que enfrentaremos equipos de alto nivel, pero lo más importante es que disfruten del torneo, se diviertan y den lo mejor de sí mismos. Queremos que vivan la experiencia con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría. Es un honor ser el único equipo argentino en el torneo, y representaremos a nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país con mucho orgullo", destacó Marcelo Espina, director técnico del equipo.

Para los entrenadores, la participación en este torneo no sólo es una oportunidad de medirse contra los mejores equipos del mundo, sino también una forma de seguir desarrollando las habilidades y valores del fútbol en los jóvenes jugadores. "Este torneo no es solo un desafío deportivo, sino también una experiencia de vida. Los chicos aprenderán mucho dentro y fuera de la cancha. Además, este torneo tiene una gran carga simbólica, porque no sólo competimos, sino que somos los argentinos en este evento. Sabemos que el nivel es altísimo, pero vamos a darlo todo", agregó Espina.

Esta es una experiencia hermosa, inolvidable. Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. Además, vamos a recorrer otro país y conocer estadios como el de Girona, Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, entre otros. Me entusiasma mucho. También estamos entrenando lo que podemos, ya que cada uno de nosotros está en un club. Entrenamos casi siempre los fines de semana, sábados y domingos.

Bautista Reano (12)



Hace 3 años que estoy en el club y es una experiencia única, hay que aprovecharla y disfrutarla. Yo ya había salido del país, pero me entusiasma poder ir con todos los chicos a un lugar único. Me entusiasma conocer los estadios y todo lo relacionado con el fútbol.

Diógenes Bucco (12)

Yo hace 6 años que estoy en el club. Este viaje me entusiasma mucho, es la primera vez que voy a conocer España. Quiero conocer todos los estadios y disfrutar con mis compañeros. Voy a viajar con mi familia y también con todos mis compañeros. Ahora estamos jugando partidos preparatorios, preparándonos bien para el torneo. Sin embargo, lo principal es disfrutar del viaje.

Alan Müller (12)

El apoyo institucional

El apoyo de la comunidad local y el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco también fue clave para la realización de este proyecto. "Desde la Municipalidad siempre estamos comprometidos con las iniciativas deportivas que surgen en la ciudad. Sabemos que llevar una delegación de estas características a otro continente no es tarea fácil, y por eso hemos hecho todo lo posible para ayudar en lo que fuera necesario. Felicitamos a los chicos y a sus familias, porque ya con el simple hecho de poder participar, han logrado algo muy importante. Este evento será histórico para San Francisco", expresó Juan Manuel Iturburu, director de Deportes.

Iturburu destacó además que la participación de los chicos en un torneo internacional de esta magnitud pone a San Francisco en el centro de la atención mundial. "Este es un logro muy importante para nuestra ciudad. Ser el único equipo argentino en el MIC es un orgullo, y nos demuestra que el trabajo que se realiza en los clubes deportivos de San Francisco es de calidad. Estamos muy felices de que nuestros chicos tengan la oportunidad de mostrar su talento y llevar con orgullo los colores de nuestra ciudad en un escenario internacional", afirmó.

El equipo, además de su participación en el torneo, tendrá la oportunidad de conocer varios estadios de primer nivel y asistir a un partido de La Liga española entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo, programado para el 20 de abril. "Es un viaje muy completo, no solo por la competencia, sino por todo lo que van a vivir los chicos en cuanto a cultura, fútbol y amistad. Para todos, esta experiencia será inolvidable", concluyó Espina.