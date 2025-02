El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó esta mañana que el caso de la criptomoneda $Libra “no daña al Gobierno” y advirtió que quienes desde la oposición “quieran sacar una ventaja no lo van a poder hacer” porque "para nosotros no hay delito”.

“Acá no pasó nada”, aseguró Adorni, al tiempo que sostuvo que para el Gobierno “no hay delito” en la promoción que hizo el presidente Javier Milei de $Libra y destacó que son “operaciones que son un clásico” en la política argentina.

Además, explicó que quienes buscan desprestigiar al Gobierno “dicen cualquier cosa” y aseveró que el presidente Milei no ve modificada su credibilidad “ni en la agenda internacional, ni en el acuerdo con el FMI, ni en nada”.

El vocero presidencial ayer lunes suspendió su conferencia de prensa diaria, aunque este martes en una entrevista por el canal de noticias A24, el funcionario calificó a quienes piden el juicio político de Milei como “una manga de delincuentes” y focalizó su crítica en el kirchnerismo, cuya bancada en Diputados, Unión por la Patria, anunció ayer que impulsará el juicio político.

“El kirchnerismo cuestionando la honestidad del Presidente…, son unos sinvergüenzas, creo que hasta salió a hablar (el ex presidente) Alberto Fernández, son unos caraduras”, expresó.

De igual modo, sostuvo que desde el principal partido de la oposición “no entienden lo que pasó en las elecciones de 2023, la gente no los quiere más los detesta”.

Además, acusó al kirchnerismo de integrar “el club del helicóptero” , en alusión a que buscan una salida anticipada de Milei de la Presidencia.

Consultado sobre la posibilidad de que prospere un juicio político dijo contundente que “eso no va a pasar” y les recomendó irónicamente que “sigan jugando con el juicio político y el helicóptero, porque “la honestidad del Presidente es incuestionable”

Adorni aseguró que la imagen de Milei ante la opinión pública no se modificó “para nada”, y dijo que esto se explica porque “la gente mira la baja de la inflación, mira que la economía crece, que el dólar no se mueve, que hay un Gobierno sin corrupción y si hay alguien que no funciona se lo tira por la ventana”.

Más adelante defendió lo actuado por Milei en el caso $Libra y el posteo que publicó en la red social X a solo minutos de haber sido lanzada la criptomoneda, y que provocó una suba exponencial de su valor antes de caer y provocar pérdidas a unos 44.000 inversores.

“Hasta el momento en que ocurre el lío en las redes sociales el Presidente actuó de buena fe, no hubo errores”, dijo, aunque rápidamente aclaró que todo lo ocurrido a partir de allí “nos mostró que hay cuestiones que se tienen que cuidar, pero de ahí a que manche su nombre…”.

Adorni opinó que le parecería “triste” que “en un país golpeado por la corrupción” el Congreso no termine de sancionar definitivamente el proyecto denominado “Ficha limpia” por “querer dañar al Gobierno o por intereses personales”, aunque de inmediato reconoció que de aprobarse esa iniciativa el kirchnerismo “se queda sin candidato”.

Respecto del caso $Libra dijo que lo mejor es “que la Justicia investigue”, y se despreocupó por una baja en la imagen del Gobierno a causa de las denuncias. “Estamos al tanto de lo que opina la sociedad y estamos felices del reconocimiento que la sociedad nos da”.

Fragmento sin editar

Adorni se refirió también a la interrupción de la entrevista de Milei en Todo Noticias (TN) y explicó el rol de Santiago Caputo, el asesor que detuvo la grabación en un momento clave de la conversación.

Según Adorni, Caputo decidió frenar la nota cuando Milei comenzó a hablar sobre el rol del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el escándalo de la criptomoneda $Libra. "No había nada malo en lo que se había dicho, pero Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia", sostuvo n diálogo con A24.

Durante la entrevista con Jonatan Viale, el presidente aseguró que no manejaba los detalles del proceso judicial en su contra y mencionó a Cúneo Libarona. En ese instante, una voz en off ordenó cortar la grabación, lo que desató controversia cuando el video sin editar se filtró en redes sociales.

Adorni justificó la decisión de Caputo, aunque admitió que fue un error: "Habitualmente no está en las entrevistas, entonces tal vez no sabía que la dinámica es no cortar por ningún motivo".

Francos: “A la gente le importa otra cosa”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la polémica desatada por la promoción que hizo el presidente Javier Milei del “Viva la Libertad Project”, generó “ruido” en el Gobierno, pese a que, desde el entorno del libertario, buscaron bajarle el tono al suceso.

“Ha sido un hecho de enorme repercusión”, definió Francos en declaraciones radiales, y agregó: “Ha generado ruido en un Gobierno que viene pegando una tras otras, todas sus predicciones y políticas económicas que es lo más importante”.

Asimismo, negó que el presidente haya recibido algún pago por su promoción. “No recibió absolutamente nada. Lo que él quiso fue difundir un proyecto tecnológico que entendía que iba a ser beneficioso para la Argentina”, dijo Francos.

En la misma línea, expresó: “El Presidente ha explicado de qué se trató. La realidad es que lo que pretendía era difundir un emprendimiento tecnológico, pero se tomó de una manera que pensó que era equivocada, que no tenía que ver con el objetivo que tenía para llevarlo adelante y lo bajó”.

“Lo conozco desde hace años y no he conocido una persona más honesta. Cuando el deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”, prometió al tiempo que negó que el mandatario haya recibo coimas por promocionar el proyecto.

Para Francos, el derrumbe de $Libra “afectó a un grupo de personas”, y pidió concentrar la atención en los anuncios económicos que protagoniza el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Lo que le importa a la gente es otra cosa, cómo evoluciona la Argentina nueva que queremos construir”, aseveró.

“Votaron a Milei porque decía como bajar la inflación y la seguridad”, argumentó, y sumó: “¿Por qué subió la popularidad de Milei? Porque cumple con un programa que se alineaba a lo que pedía la gente que era la baja de inflación”.

Asimismo, insistió en que el episodio “puede tener un impacto transitorio”, y cargó contra la oposición por reclamar juicio político y comisiones investigadoras, en especial contra la dos veces mandataria Cristina Kirchner. “Son cosas lógicas, que generan en los medios un escándalo político”, sintetizó.

Por último, descartó que el Presidente haya promovido una estafa, y garantizó que “pondría las manos en el fuego” por el honor del libertario. “Más allá de los cuestionamientos a su personalidad vehemente, es honesto, y tuvo la intención de difundir un proyecto que creía importante para la Argentina”, concluyó.