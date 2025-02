Una investigación del diario estadounidense The New York Times sobre el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, promovida por el presidente argentino Javier Milei, reveló nuevamente presuntas maniobras para vender acceso al mandatario a cambio de sumas millonarias.

La investigación publicada este viernes expone cómo empresarios cercanos a Milei habrían solicitado pagos a personas y compañías interesadas en reunirse con el jefe de Estado, mientras que figuras clave en la operación cripto habrían obtenido ganancias sustanciales antes de la abrupta caída de la moneda.

Un escándalo iniciado con un tuit

El 14 de febrero, Javier Milei publicó en X (antes Twitter) un mensaje en el que afirmaba: "El mundo quiere invertir en Argentina", acompañado de un código para comprar la nueva criptomoneda $Libra. Sin embargo, la moneda digital había sido creada apenas 23 minutos antes.

En pocas horas, miles de personas invirtieron en el activo digital y su valor se disparó. No obstante, el repunte fue seguido por un desplome abrupto, lo que dejó a la mayoría de los inversores con pérdidas colectivas estimadas en 250 millones de dólares. Según expertos citados por The New York Times, este esquema responde a un "rug pull", una táctica en la que un pequeño grupo con información privilegiada promueve una moneda, infla su precio y luego la vende rápidamente, generando grandes ganancias a expensas de los compradores tardíos.

La venta de acceso al presidente

El artículo del Times detalla cómo el acceso a Milei habría sido ofrecido en distintas instancias a cambio de grandes sumas de dinero. La investigación se centra en la conferencia de criptomonedas realizada en Buenos Aires en octubre de 2024, Tech Forum, organizada por Mauricio Novelli, un corredor de bolsa con vínculos con el presidente. En el evento, los patrocinadores pagaron 50.000 dólares para obtener una intervención y una foto con Milei. Sin embargo, algunos asistentes afirman que se les pidió dinero adicional para obtener reuniones privadas con el mandatario.

Charles Hoskinson, fundador de la plataforma cripto Cardano, declaró: "Nos dijeron: ‘Oye, ya sabes, danos un poco de algo y podremos conseguirte una reunión’". Otro empresario sostuvo que Novelli le ofreció una audiencia con Milei a cambio de la firma de un contrato de 500.000 dólares en "servicios de consultoría".

A esto se suma el rol de Hayden Davis, consultor estadounidense y autodenominado asesor de Milei. Davis aseguró tener "control" sobre las comunicaciones y apariciones del presidente. En un mensaje de audio revisado por el Times, dijo: "Todo, desde los tuits de Milei hasta sus apariciones, etc., tengo control sobre muchas de esas palancas" y agregó: "Pero hay un costo".

En otro caso, se ofreció una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses.

Vínculos con la Casa Rosada y celebraciones en el Four Seasons

Los registros gubernamentales muestran que Davis y Novelli visitaron la Casa Rosada en al menos dos ocasiones antes del lanzamiento de $Libra, donde fueron recibidos por Karina Milei, hermana del presidente y su jefa de gabinete. Luego, ambos celebraron en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, asegurando que habían firmado un acuerdo con el gobierno, según informó el diario La Nación.

El 30 de enero, Milei publicó una foto con Davis, afirmando que "me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de" la tecnología cripto. Dos semanas después, se produjo el lanzamiento de $Libra, y la moneda cayó en picada tras la salida de los principales inversionistas.

Negación y contradicciones

Tras el escándalo, Milei aseguró no haber obtenido beneficios económicos de la operación y apuntó contra KIP Protocol, una pequeña empresa emergente de Singapur. "Vos fijate, la propia empresa que armó el lanzamiento, que es KIP, dice claramente que yo no tengo nada que ver", declaró en una entrevista.

Sin embargo, documentos y testimonios contradicen su versión. Julian Peh, fundador de KIP, afirmó que fue contactado por Novelli para desarrollar $Libra. Asegura que, tras el desplome, recibió instrucciones de Novelli para publicar un mensaje en X apoyando la moneda y desvinculando a Milei. "La moneda $LIBRA ha sido un éxito", señalaba el mensaje, en el que también se afirmaba que el presidente "no estuvo ni está involucrado".

Minutos después, Milei se desmarcó en X y eliminó su publicación original sobre $Libra. Desde la Casa Rosada emitieron un comunicado en el que culpaban a Peh, afirmando que fue él quien presentó a Davis como representante de KIP.

Investigaciones y denuncias

El escándalo ha derivado en denuncias en Argentina, Estados Unidos y España. Un fiscal federal ha iniciado pesquisas que incluyen al propio Milei. Según reveló La Nación, existen mensajes en los que Davis afirmó haber enviado dinero a la hermana del presidente. "Era el dueño de Milei porque le envié $$ a su hermana", se lee en los mensajes filtrados.

La oposición ha solicitado un juicio político contra Milei, mientras que la oficina anticorrupción también ha intervenido en el caso. Milei, sin embargo, ha defendido a Novelli y reiterado su desvinculación de $Libra.

"Si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Es como alguien que juega a la ruleta rusa y le tocó la bala", declaró recientemente en televisión.