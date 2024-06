La nueva visita de Javier Milei a España sumó un nuevo condimento político con una denuncia presentada contra la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La agrupación de izquierda Más Madrid ha advertido sobre la irregularidad de otorgarle a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, argumentando que no se cumplen los requisitos establecidos por la ley que regula este tipo de homenajes.

La polémica se centra en el artículo 10 de una normativa recientemente sancionada, que establece que la condecoración se otorgará como gesto de cortesía y reconocimiento a representantes de otros países y organismos internacionales en visita oficial a la Comunidad de Madrid. Esta medida ha generado controversia, especialmente en relación al viaje del Presidente, que fue enmarcado como una visita personal para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un organismo libertario, lo que ha generado tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez.

En su visita anterior al país europeo, Milei no tuvo reuniones con funcionarios de gobierno.

La política española Ayuso, conocida por ser una rival acérrima de Sánchez y una figura central del Partido Popular (PP), aprovechó para condecorar a Milei en la sede del gobierno regional. Sin embargo, sus opositores critican que no consideró la naturaleza informal del viaje de Milei. El Gobierno argentino intentó elevar el nivel de la visita al solicitar una audiencia con el rey Felipe VI, la cual no fue concedida, ya que la Casa Real no asume funciones diplomáticas sin coordinación con la Presidencia del gobierno.

La denuncia por la supuesta ilegalidad de la medalla que recibirá Milei la presentó la diputada regional Manuela Bergerot, nacida en la Argentina en 1976 y que se radicó de niña en España junto con sus padres exiliados.

“El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como una visita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista contrario a la justicia social. No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña”, expuso Bergerot en una carta dirigida a Díaz Ayuso.

Cita, además, el artículo 11 de la ley, referido a que la medalla se concede mediante Decreto de Presidencia de la Comunidad de Madrid. “No existe constancia de que se haya aprobado Decreto alguno y en ningún caso ha sido publicado en el Boletín Oficial ni remitido a la Asamblea. La persona de Javier Milei no merece en ningún caso el reconocimiento por parte de una institución democrática como la Comunidad de Madrid que forma parte de un Estado social y democrático de Derecho como es España”, enfatizó.

Y acusó a Díaz Ayuso de “deslealtad” con las instituciones, al ponerse “de parte de un gobierno extranjero frente a la política exterior de España”. Consideró “un bochorno” la decisión de homenajear a Milei.

“Más allá de las obvias consideraciones políticas y democráticas, en este caso simplemente no se cumplen las exigencias legales para entregar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei en su visita privada de junio de 2024″, añadió, al tiempo que pidió la suspensión del acto.