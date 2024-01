Daer en Diputados: "El 24 vamos a venir a apoyarlos para que tengan la valentía de decirle no a la Ley Ómnibus y no al DNU" El cosecretario de la CGT fue orador en el plenario de comisiones de Diputados y consideró que "no ataca privilegios" sino "derechos individuales y colectivos". En tanto, el titular de la CTA-A Hugo Godoy, que este martes estará en Córdoba, dijo que buscar la suma del poder público es "una traición a la patria".