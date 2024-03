Este sábado vuelve a San Francisco la banda Dale Q'Va, que se presentará en el salón de Bomberos Voluntarios y los tickets para ver a Neno y David ya se venden de 19 a 21 en la boletería de Bomberos.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, el presidente de Bomberos Voluntarios, Rodrigo Franceschi, brindó detalles del show de este sábado y adelantó algunas novedades de la grilla de bailes prevista para el año. Además, se refirió al destino que le darán al aporte económico recibido recientemente desde la Provincia.

“Estamos trabajando mucho en la semana previa siempre ajustando los detalles, si bien ya es una actividad que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, siempre hay detalles para ir corrigiendo y estamos en ese camino para vivir una hermosa noche y un hermoso baile con una banda que viene pisando fuerte en el cuarteto y que San Francisco la elige como como propia”, indicó.

En ese sentido, Franceschi explicó que para esta oportunidad lanzaron a la venta entradas anticipadas con precios promocionales de $3000. “Es un poco de sentido común que tenemos desde la institución junto con las bandas, con los intermediarios que son los representantes porque creo que estamos todos viviendo una situación económica complicada y uno obviamente se pone en el lugar también del espectador, trata de generar un espectáculo que sea a precios módicos como para que la gente, la familia o la pareja pueda disfrutar. Ya hace lo venimos haciendo con una preventa con descuento para nuestros socios que son los que aportan mensualmente para que la institución siga funcionando”, comentó.

Lo que viene: El “Loco” Amato y Jean Carlos

En cuanto a la grilla que se viene, Franceschi adelantó que próximamente llegarán al Gigante nuevamente El “Loco” Amato y Jean Carlos en abril, pero también anticipó la llegada de DesaKta2 y el regreso de Damián Córdoba en mayo; y también la vuelta de Q'Lokura.

“Hay bandas que no se apuraron a pasarnos fecha porque quieren venir a San Francisco allá por por los meses de meses de junio, julio, agosto y casi que no tenemos disponibilidad. Tenemos al ”Loco" Amato, tenemos a Jean Carlos ya en agenda tenemos también la vuelta de los chicos de Q'Lokura, estamos trabajando mucho con bandas nuevas que van a pisar por primera vez el escenario de Bomberos, con artistas de primer nivel que han estado hace poco acá en la ciudad, así que creo que se viene un 2024 repleto y trabajando a full para tener todo lo mejor de la música cuartetera", dijo Franceschi.

Además, comentó que la idea de Bomberos es tener un baile cada 15 días y priorizando los días sábado. “Cuando uno hace un baile un viernes sabemos que mucha gente trabaja los días sábados, hablamos siempre para que sea un sábado, pero bueno a veces hay bandas que no tienen esa disponibilidad y antes de no traer a nadie optamos por que estén el día viernes…Históricamente se decía que las bandas no querían venir al interior los días sábado y que preferían tocar en Córdoba. Bueno, yo creo que Bomberos con el paso del tiempo y en estos últimos años, con el trabajo, con la convocatoria, con la respuesta que hay, hoy ya lo están considerando como uno de los grandes lugares para tocar un sábado y creo que eso nos genera un esfuerzo doble en seguir respondiendo a la altura que que nos permite estar”, agregó.

Obras de ampliación y nueva unidad

En cuanto a los proyectos que se vienen, el presidente de la institución explicó que están trabajando “en un proyecto muy importante, muy ambicioso para poder refaccionar, reformar y darle más funcionalidad a nuestro salón, no es fácil porque sabemos que es una obra de mucho dinero, que puede marcar un antes y un después en lo que es el Salón del Gigante de Bomberos y no queremos dejar cosas libradas sino tener contemplado bien todos los ítems para encarar esa obra. Como siempre la prioridad es cubrir todas las necesidades bomberiles y creo que que en el próximos días vamos a estar presentando una nueva unidad”, expresó FRANCESCHI.

En ese sentido, el aporte realizado en los últimos días por el Gobierno de Córdoba será destinado a cancelar el saldo pendiente de la nueva unidad forestal adquirida que ya está en camino a San Francisco. “Cuando nosotros comenzamos esta nueva inversión, este camino, que fue allá a mitad del año 2023, obviamente con un euro y un dólar totalmente diferente a lo que estamos manejando hoy, que si bien nos permitió en la segunda parte del año 2023 avanzar en los aportes para poder concretar un gran porcentaje, después obviamente con el cambio de gobierno y todo este pasaje económico que hemos tenido todos los argentinos se nos hizo cuesta arriba. Esta ayuda nos permite cancelar el resto que tenemos pendiente, pagar los fletes, todos los formularios y todo lo que lleva a una importación, que no son montos menores porque se trata de de moneda extranjera, pero nos da la tranquilidad de saber que cuando la unidad llegue a nuestra ciudad va a estar totalmente cancelada”, explicó.

Por último, contó que la idea es poder presentar esta nueva unidad el próximo 30 de abril, fecha del aniversario 87 de la Sociedad Bomberos Voluntarios, sin embargo eso dependerá de los tiempos de llegada. “La nueva unidad está en viaje, está embarcada y está en el medio del océano como quien dice, si bien hay una fecha estimativa, nosotros tenemos la esperanza que esté antes del 30 de abril, sería un buen regalo para todos los sanfrancisqueños”, finalizó.