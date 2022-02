Volvió la acción a calle Corrientes: San Isidro comenzó los entrenamientos de básquet y voley

Después de casi un mes de receso, este lunes el estadio Severo Robledo de San Isidro volvió a albergar cientos de chicos que comenzaron las pretemporadas de básquet y vóley.

El básquet, el entrenador José Micheloud y el PF Augusto Acosta estarán a cargo de las categorías mosquitos, premini, mini y u13.

En tanto, Julián Badosa (DT) y Daniel Pérez (PF) trabajarán con las categorías u15, u17, u19 y la primera local. Badiosa también formará parte del cuerpo técnico de Liga Argentina, donde será el asistente de Daniel Beltramo.

Horarios:

PRE-MINI: lunes, miércoles y viernes a las 15:30 horas.

MINI: lunes, miércoles y viernes a las 16:30 horas.

U13: lunes, miércoles y viernes a las 17:30 horas.

U15: martes a las 15:30 hs, miércoles a las 18:30 hs, jueves a las 17:30 hs y viernes a las 18:30 hs.

U17: lunes a las 18:30 hs, martes a las 17:30 hs y jueves a las 18:30 hs.

U19 y Primera: lunes a las 15:30 hs, martes y jueves a las 16:30 hs.

El vóley también volvió

Por otro lado, el vóley del Rojo también volvió a la actividad bajo las órdenes de Mailén Mansilla y Gabriela Alessi.

Las niñas de sub 12,13 y 14 y los chicos que integran el vóley masculino del club se entrenaron este lunes alternando diferentes trabajos físicos y con pelota.

El staff técnico completo que se sumará a las actividades durante la semana estará compuesto por los profesores Mario Castel y Mailén Mansilla, y los preparadores físicos Hernán Crespo y Gabriela Alessi.

HORARIOS DE FEBRERO:

FEMENINO

Sub 12 - Sub 13 y Sub 14: Lunes a jueves de 18 a 19:30 hs

Sub 16 - Sub 18: Lunes a jueves de 19:30 a 21 hs

Primera: Martes y jueves de 21 a 22:30 hs

MASCULINO

Lunes y Miércoles de 21:00 a 22:30h

Para más información, consultar al teléfono 3564522655 (Mailén Mansilla)