San Isidro encadena nueve victorias de manera consecutiva en la Liga Argentina de Básquet que lo ubica en la segunda colocación de la tabla de la Conferencia Norte. El próximo jueves tiene un nuevo compromiso en Villa María y luego tendrá varios encuentros en condición de local.

En este mes de febrero, el equipo de Beltramo tendrá una seguidilla de cinco partidos en condición de local después de haber disputado cuatro de manera consecutiva fuera de casa.

De todos esos encuentros en el "Severo Robledo", el duelo contra Central de Ceres se lleva toda la atención puesto que el equipo santafesino es uno de los inmediatos perseguidores en la lucha por los puestos de vanguardia.

Así está la tabla de posiciones de la Conferencia Norte [click acá]

El cronograma de partidos de febrero:

Jueves 3 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (V)

Domingo 6 de febrero | 21 hs vs. Independiente (Stgo. del Estero) (L)

Martes 8 de febrero | 21.30 hs vs. Central de Ceres (L)

Domingo 13 de febrero | 21 hs vs. Salta Basket (L)

Viernes 18 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (L)

Domingo 20 de febrero | 21 hs vs. Jachal BC (L)

Miércoles 23 de febrero | 21 hs vs. Colón de Santa Fe (V)